«Яндекс.Маркет» начал выдавать корпоративные заказы в пунктах выдачи

Предприниматели смогут получать посылки из «Маркета для бизнеса» через пункты выдачи заказов (ПВЗ), говорится в сообщении «Яндекс.Маркета». Ранее корпоративные заказы можно было получить только курьерской доставкой.
Такие заказы уже начали выдавать порядка 13 тыс. ПВЗ по всей стране. Доставка в пункты выдачи из «Маркета для бизнеса» действует для отправлений весом до 30 кг, каждая сторона упаковки которых не превышает 150 см.
В ПВЗ также можно отправить свою посылку или документы. Оформить и отслеживать отправление можно через «Яндекс Go».
«Маркета для бизнеса» — это сервис «Яндекс.Маркета», который позволяет юрлицам и ИП покупать товары и оплачивать их с расчетных счетов или корпоративных банковских карт.
Фото на обложке: Venn-Photo /
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