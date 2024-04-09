«Яндекс Маркет» предложил предпринимателям возможность купить ПВЗ

«Яндекс Маркет» запустил новую услугу, теперь любой предприниматель может купить готовый пункт выдачи заказов (ПВЗ). Об этом рассказали в пресс-службе маркетплейса.
Услугой могут воспользоваться как те, у кого уже есть ПВЗ «Маркета», так и предприниматели, не сотрудничавшие ранее с маркетплейсом
Чтобы приобрести готовую к работе точку, потребуется зарегистрироваться в личном кабинете, указать на карте понравившийся пункт и оформить заявку на его покупку.
Сведения о доступных для продажи ПВЗ в сервис поступают напрямую от владельцев. Компания анализирует показатели работы этих пунктов и добавляет их на карту, если нет нарушений.
После оформления заявки на приобретение потенциальному покупателю отправят контакты продавца
Карта в личном кабинете партнёра показывает не только готовые к продаже пункты, но и помещения для открытия новых.
Типы рекомендуемых зон различаются в зависимости от их клиентского потенциала и количества уже открытых ПВЗ «Маркета».
Если пункт находится в зоне с небольшим числом ПВЗ и с достаточным потенциалом, то в первые полгода работы он получает дополнительное вознаграждение до 250 тыс. рублей в ежемесячно.
Ранее похожую услугу предложил предпринимателям «Модульбанк». Организация привлекает команду, находит оптимальную локацию для ПВЗ, выстраивает управление процессами и берет на себя весь микроменеджмент.
Фото на обложке: FotograFFF /
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