«Модульбанк» предложил услугу открытия и ведения пунктов выдачи заказов под ключ

«Модульбанк» предложил предпринимателям пакет услуг по запуску и ведению под ключ пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Об этом RB.RU сообщил представитель кредитной организации.
Банк привлекает команду, находит оптимальную локацию для ПВЗ, выстраивает управление процессами и берет на себя весь микроменеджмент.
Всего предлагается три тарифа для владельцев ПВЗ: выбрать их можно в зависимости от объема услуг и количества пунктов выдачи заказов. Стоимость услуг по открытию ПВЗ начинается от 5 тыс. рублей.
Все тарифы включают полный аудит ПВЗ при покупке, оформление помещения, юридическое сопровождение, подбор и обучение персонала. Банк также берет на себя управление процессами и персоналом, работу с претензиями от маркетплейсов, контроль и закупку расходников, управленческий и бухгалтерский учет и отчетность.
«ПВЗ — сложный бизнес, завязанный на постоянных рисках, микроменеджменте и микроплатежах. Мы разработали пакет услуг, который поможет предпринимателям снизить риски и повысить рентабельность ПВЗ», — сообщил председатель правления «Модульбанка» Павел Семенов, слова которого приводятся в сообщении.
«Модульбанк» работает с Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет», курьерскими службами DPD, Boxberry, «СберЛогистика», PickPoint и другими.
Фото на обложке: M-Production /
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