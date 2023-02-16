«Яндекс.Маркет» начал выдавать продавцам деньги на развитие в долг

«Яндекс.Маркет» запустил новую услугу для малого и среднего бизнеса под названием «Деньги в оборот». Продавцы могут получить средства на развитие бизнеса и вернуть их через три или шесть месяцев. Об этом говорится в сообщении маркетплейса.

Сейчас опция есть только у части магазинов, позднее ее действие расширят. Услуга доступна в личном кабинете на «Маркете» для продавцов, оборот которых на маркетплейсе составляет до 3 млн рублей в месяц, и тех, кто работает с сервисом больше полугода по моделям FBY (хранение, сборка и доставка заказов на стороне «Маркета»), FBS (хранение и сборка заказов на стороне продавца, доставка от «Маркета») или «Экспресс» (хранение и сборка на стороне продавца, экспресс-доставка от «Маркета»).

Продавец сам выбирает, сколько денег получит в пределах доступного лимита и за какой срок их вернет (доступны опции на три или шесть месяцев). Для каждого магазина лимит рассчитывается отдельно — он составляет до 1,5 объема продаж на маркетплейсе в прошедшем месяце. Если в следующем месяце оборот будет больше, то лимит вырастет.

Цену новой услуги «Маркет» рассчитывает индивидуально для каждого магазина, оплата происходит так же, как за другие дополнительные услуги маркетплейса, — за тот период, когда магазин ими пользуется.

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