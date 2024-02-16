«Яндекс Маркет» открыл продавцам доступ к дополнительным графикам для глубокого анализа бизнеса

«Яндекс Маркет» обновил инструмент «Факторы продаж» в личном кабинете продавца и добавил возможность провести детальный анализ продаж за любой временной период, говорится в сообщении компании.
Новый инструмент получит название «Диагностика продаж», компания ввела его в ответ на запрос продавцов о комплексной и глубокой аналитике.
В самом «Яндекс Маркете» сравнили новую возможность с «полным чекапом бизнеса»: продавцы получили доступ к пяти дополнительным графикам — «Заказы и суммы», «Буст продаж», «Товары с акциями», «Цены на товары» и «Категория».
В «Маркете» подробнее рассказали о четырех из них:
- В разделе «Цены на товары» можно увидеть, сколько товаров было продано по привлекательным, умеренным и непривлекательным ценам.
- Раздел «Товары с акциями» позволяет посмотреть, как изменялось количество товаров, которые показывались покупателям и участвовали в акциях.
- График «Заказы и суммы» показывает, как изменилось количество заказанных товаров и оборот по ним.
- В разделе «Категория» продавцам доступны данные о том, как менялся общий оборот в категории, а также доля собственных продаж.
Доступ к инструменту бесплатный и неограниченный для всех продавцов сервиса.
Фото на обложке: FotograFFF /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Карточки товаров на Ozon, «Яндекс Маркет», Wildberries: способы загрузки, редактуры и время на модерацию
- 2 Торговля на маркетплейсах: разбор моделей
- 3 Как начать продавать на «Яндекс.Маркете»? Пошаговая инструкция
- 4 Эволюция маркетплейсов: как бизнесу развиваться сегодня на популярных площадках
- 5 Ценообразование на маркетплейсах: из чего складывается цена и как рассчитать прибыль при размещении
ВОЗМОЖНОСТИ
16 февраля 2024
16 февраля 2024
16 февраля 2024