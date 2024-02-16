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«Яндекс Маркет» открыл продавцам доступ к дополнительным графикам для глубокого анализа бизнеса

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

«Яндекс Маркет» обновил инструмент «Факторы продаж» в личном кабинете продавца и добавил возможность провести детальный анализ продаж за любой временной период, говорится в сообщении компании.

«Яндекс Маркет» открыл продавцам доступ к дополнительным графикам для глубокого анализа бизнеса

Новый инструмент получит название «Диагностика продаж», компания ввела его в ответ на запрос продавцов о комплексной и глубокой аналитике.

В самом «Яндекс Маркете» сравнили новую возможность с «полным чекапом бизнеса»: продавцы получили доступ к пяти дополнительным графикам — «Заказы и суммы», «Буст продаж», «Товары с акциями», «Цены на товары» и «Категория».

В «Маркете» подробнее рассказали о четырех из них:

  • В разделе «Цены на товары» можно увидеть, сколько товаров было продано по привлекательным, умеренным и непривлекательным ценам.
  • Раздел «Товары с акциями» позволяет посмотреть, как изменялось количество товаров, которые показывались покупателям и участвовали в акциях.
  • График «Заказы и суммы» показывает, как изменилось количество заказанных товаров и оборот по ним.
  • В разделе «Категория» продавцам доступны данные о том, как менялся общий оборот в категории, а также доля собственных продаж. 

Доступ к инструменту бесплатный и неограниченный для всех продавцов сервиса.

Фото на обложке: FotograFFF / Shutterstock

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