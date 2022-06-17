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«Яндекс.Маркет» запустил доставку продуктов из супермаркетов по всей стране

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Пользователи «Яндекс.Маркета» по всей России теперь могут заказывать товары в продуктовых магазинах и получать их с доставкой. На маркетплейсе уже был представлен раздел с продуктами, но от поставщиков, а не от супермаркетов.

«Яндекс.Маркет» запустил доставку продуктов из супермаркетов по всей стране

В 2021 году «Маркет» протестировал услугу в Казани и теперь расширил ее действие на более чем 3,5 тыс. магазинов по всей стране, рассказал RB.RU представитель сервиса. Ассортимент увеличился в 1,5 раза. 

Сервис теперь показывает предложения магазинов-партнеров «Яндекс.Еды», с которой и запустил такую доставку. Среди них — «Азбука вкуса», «ВкусВилл», «Лента», «Магнит», «Верный», «Глобус» и другие.

Товары можно найти на главной странице маркетплейса или в разделе «Продукты» на сайте и в приложении.  

«Маркет» будет сравнивать цены похожих товаров, также на маркетплейсе можно будет посмотреть сроки доставки — они могут отличаться у разных магазинов.

Заказанные продукты будут развозить курьеры-партнеры «Яндекс.Еды». Цена доставки будет зависеть от нескольких факторов — стоимости покупки, расстояния между магазином и получателем, загруженности курьеров в конкретном районе. Если потратить на заказ больше определенной суммы, его привезут бесплатно.

Фото на обложке: Unsplash

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