Рынок инвесторов-физлиц вырос почти вдвое во время пандемии — исследование

Число неквалифицированных инвесторов финансового портала Investing.com в марте-апреле 2020 года выросло в 1,8 раза по сравнению с январем-февралем текущего года — с 3 млн до 5,5 млн пользователей. Об этом Rusbase рассказал представитель Investing.com.

Подобный скачок числа неквалифицированных инвесторов заметили и другие игроки рынка.

По данным Московской биржи, в марте 2020 года общий объем торгов вырос на 48,8% и составил 98,8 трлн рублей, что является рекордным показателем за всю историю московских биржевых торгов. Аналогичный показать фондового рынка также вырос в марте в два раза и составил 5,183 млрд рублей.

Investing.com

Количество физических лиц среди клиентов Мосбиржи увеличилось на 32,51% с декабря 2019 по май 2020 года — с 3,86 млн до 5,1 млн. При этом количество юридических лиц выросло всего на 3,18% — с 17,7 тысячи до 18,3 тысячи.

В Investing.com выделяют несколько причин такого роста:

Снижение ставки по депозитам. Выход на рынки маркетплейсов для инвестиций. Повышение финансовой грамотности населения.

По данным исследования Investing.com, проведенного в июле 2020 года, самыми активными российскими городами, которые интересуются инвестициями, стали Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Челябинск, Нижний Новгород и Самара.

Чаще всего инвесторы-филица интересовались бумагами Сбербанка, «Газпрома», «Лукойла», «Аэрофлота», «Норильского никеля» и «Роснефти». Среди других наиболее востребованных инструментов — нефть марок Brent и WTI, а также золото и палладий. Наиболее востребованным индексом оказался S&P 500, интерес к которому вырос больше чем на 300%.

Возросший интерес к рынку наблюдается не только в России, но и в других странах мира. В США аудитория Investing.com выросла на 64,12%, в Германии — на 75,72%, в Испании — на 80,08%.

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