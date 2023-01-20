Продавцы «Яндекс.Маркета» смогут привлечь покупателей через сервис поиска маршрутов

«Яндекс» начал показывать товары из ассортимента «Маркета» в «Картах», говорится в сообщении компании. Так покупатель сможет сразу оценить ассортимент магазина, а продавцы — привлечь клиентов и нарастить продажи как в офлайне, так и в онлайне.
Чтобы посмотреть самые популярные товары компании, нужно зайти в «Карты», выбрать на них магазин и открыть в его карточке раздел «Товары и услуги». Выбрав через «Карты» «Доставку Маркета», можно также заказать товары продавца на маркетплейсе.
Представитель «Яндекс.Маркета» отмечает, что витрина с товарами позволит привлечь новых покупателей, особенно актуально, по мнению «Яндекса», это будет для магазинов, торгующих товарами локальных брендов.
Добавить товары на «Карты» могут продавцы, у которых есть офлайн-магазины и которые работают с «Маркетом» по модели FBS (товары хранит и упаковывает магазин, а доставляет маркетплейс), DBS (товары хранит, упаковывает и доставляет магазин) или «Экспресс» (магазин тоже сам хранит товары и собирает заказы, а сервис быстро развозит их покупателям в радиусе до двух часов езды от склада продавца).
Продавец может выбрать сам товары, которые будут показываться пользователям «Карт» — доступные для заказа на «Маркете» или на других сайтах. Отключить такой показ можно в любое время.
Фото на обложке: Unsplash
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