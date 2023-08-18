«Яндекс.Маркет» запустил для бизнеса программу лояльности с экономией до 10% баллами

«Яндекс.Маркет» запустил новую программу лояльности для предпринимателей и компаний, благодаря которой они сэкономят до 10% на регулярных заказах. Участники программы смогут получить проценты от суммы в виде баллов, которыми можно оплатить будущие заказы, рассказали в пресс-службе маркетплейса.

Начисление таких баллов зависит от суммы заказов за предшествующий месяц. Покупки более 10 тыс. рублей позволят получить первый уровень лояльности и 5% баллами от суммы заказов. При покупках от 30 тыс. рублей начисляется 8%, если сумма превышает 60 тыс. рублей, клиенты получат 10% начисленными баллами. Таким образом, в программе предусмотрено три уровня.

Уровни обновляются каждый месяц в зависимости от истории покупок. Достижение третьего уровня (при 10% баллами) поможет сэкономить до 30 тыс. рублей на регулярных закупках, говорят в компании.

Поучаствовать в программе смогут все зарегистрированные на «Маркете» после первой оплаты по расчетному счету.

Ранее «Яндекс.Маркет» начал размещать уникальные фото, видео и описания товаров только в предложениях продавцов. Таким образом сервис решил защитить авторов контента от конкурентов.

Фото на обложке: FotograFFF / Shutterstock