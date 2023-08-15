«Яндекс.Маркет» защитит контент продавцов от использования конкурентами

С 15 августа «Яндекс.Маркет» будет размещать уникальные фото, видео и описания товаров только в предложениях продавцов. Сервис таким способом намерен защитить авторов контента от конкурентов. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.
Сервис также будет отдельно показывать рейтинг магазина, оценки и отзывы покупателе о товарах конкретного продавца. «Маркет» будет привязывать их к предложению соответствующего селлера. Благодаря этому у магазина будут свои отзывы и рейтинги товаров — и на них не повлияют оценки, которые покупатели поставят такой же продукции от других продавцов.
В компании отмечают, что если предложение продавца окажется выгоднее конкурентов, то «Маркет» покажет его уникальный контент на карточке товара по умолчанию. А контент других продавцов можно будет посмотреть, кликнув на их предложения.
Во время продвижения товара на «Маркете» и на странице магазина будет показываться тот контент, который добавил сам продавец. Сервис в будущем также предложит продавцам дополнительные места в выдаче, где они смогут использовать свои фото, видео и описания.
- В июле «Яндекс.Маркет» разрешил продавцам и производителям самостоятельно запускать показ своих баннеров на главной странице маркетплейса. Показы баннера настраиваются по регионам и покупателям. Оплата размещения зависит от ставки за 1 тыс. показов. Минимальная стоимость составляет 50 рублей.
Фото на обложке: «Яндекс.Маркет»
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Бизнес из разных сфер сможет рекламироваться в «Яндекс.Еде» и «Маркет Деливери»
- 2 YandexGPT от «Яндекса» начала собирать обобщенные отзывы на товары на основе оценок покупателей
- 3 8 российских сервисов на замену Trello и Jira
- 4 Как создать качественный мерч и почему не стоит бояться ошибок — рассказывает «Яндекс Музей»
- 5 Битва нейросетей: Midjourney, DALL-E, Kandinsky и «Шедеврум»
ВОЗМОЖНОСТИ
15 августа 2023
15 августа 2023
15 августа 2023
15 августа 2023
16 августа 2023