«Яндекс.Маркет» защитит контент продавцов от использования конкурентами

С 15 августа «Яндекс.Маркет» будет размещать уникальные фото, видео и описания товаров только в предложениях продавцов. Сервис таким способом намерен защитить авторов контента от конкурентов. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.

Сервис также будет отдельно показывать рейтинг магазина, оценки и отзывы покупателе о товарах конкретного продавца. «Маркет» будет привязывать их к предложению соответствующего селлера. Благодаря этому у магазина будут свои отзывы и рейтинги товаров — и на них не повлияют оценки, которые покупатели поставят такой же продукции от других продавцов.

В компании отмечают, что если предложение продавца окажется выгоднее конкурентов, то «Маркет» покажет его уникальный контент на карточке товара по умолчанию. А контент других продавцов можно будет посмотреть, кликнув на их предложения.

Во время продвижения товара на «Маркете» и на странице магазина будет показываться тот контент, который добавил сам продавец. Сервис в будущем также предложит продавцам дополнительные места в выдаче, где они смогут использовать свои фото, видео и описания.

В июле «Яндекс.Маркет» разрешил продавцам и производителям самостоятельно запускать показ своих баннеров на главной странице маркетплейса. Показы баннера настраиваются по регионам и покупателям. Оплата размещения зависит от ставки за 1 тыс. показов. Минимальная стоимость составляет 50 рублей.

Фото на обложке: «Яндекс.Маркет»