«Яндекс.Маркет» разрешил продавцам самостоятельно запускать баннеры

«Яндекс.Маркет» разрешил продавцам и производителям самостоятельно запускать показ своих баннеров на главной странице маркетплейса. Об этом говорится в сообщении компании. Раньше это можно было делать с сопровождением менеджера.
Такой баннер располагается в самом верху основной страницы площадки, по клику покупатель попадает на страницу «Маркета», которую укажет магазин. Запустить его можно через личный кабинет производителя в разделе «Баннеры» или продавца в разделе, где запускаются полки.
Показы баннера настраиваются по регионам и покупателям. Оплата размещения зависит от ставки за 1 тыс. показов. Минимальная стоимость составляет 50 рублей.
Также «Маркет» открыл производителям и брендам доступ к инструменту продвижения, который раньше был доступен только для продавцов, — это буст продаж. Он позволяет поднять свое предложение выше в поисковой выдаче сервиса и карточках товаров за счет снижения цены товара.
Фото на обложке: «Яндекс.Маркет»
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как начать продавать на «Яндекс.Маркете»? Пошаговая инструкция
- 2 Эволюция маркетплейсов: как бизнесу развиваться сегодня на популярных площадках
- 3 Ценообразование на маркетплейсах: из чего складывается цена и как рассчитать прибыль при размещении
- 4 Бытовая техника и электроника: что сейчас выгодно продавать на маркетплейсах
- 5 Пониженная комиссия и бесплатное хранение: как маркетплейсы сейчас поддерживают селлеров
ВОЗМОЖНОСТИ
14 июля 2023
18 июля 2023