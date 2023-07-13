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«Яндекс.Маркет» разрешил продавцам самостоятельно запускать баннеры

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс.Маркет» разрешил продавцам и производителям самостоятельно запускать показ своих баннеров на главной странице маркетплейса. Об этом говорится в сообщении компании. Раньше это можно было делать с сопровождением менеджера.

«Яндекс.Маркет» разрешил продавцам самостоятельно запускать баннеры

Такой баннер располагается в самом верху основной страницы площадки, по клику покупатель попадает на страницу «Маркета», которую укажет магазин. Запустить его можно через личный кабинет производителя в разделе «Баннеры» или продавца в разделе, где запускаются полки. 

Показы баннера настраиваются по регионам и покупателям. Оплата размещения зависит от ставки за 1 тыс. показов. Минимальная стоимость составляет 50 рублей.

Также «Маркет» открыл производителям и брендам доступ к инструменту продвижения, который раньше был доступен только для продавцов, — это буст продаж. Он позволяет поднять свое предложение выше в поисковой выдаче сервиса и карточках товаров за счет снижения цены товара.

Фото на обложке: «Яндекс.Маркет»

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