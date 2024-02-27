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«Яндекс Маркет» начал помечать прошедшие проверку на подлинность товары значком «оригинал»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

«Яндекс Маркет» начал отмечать товары, которые прошли проверку на подлинность, значком «оригинал», говорится в сообщении маркетплейса.

«Яндекс Маркет» начал помечать прошедшие проверку на подлинность товары значком «оригинал»

В первую очередь ее можно будет найти на одежде, обуви и аксессуарах тех брендов, об оригинальности которых покупатели спрашивают чаще всего.

Так, служба контроля качества площадки дополнительно проверит документы продавцов, торгующих популярными кроссовками Nike или джинсами Levi’s. Сейчас проверка и простановка отметок идут в тестовом режиме, в дальнейшем сервис может распространить их на другие бренды и категории товаров.

 

Чтобы получить отметку об оригинальности товара, продавцам необходимо предоставить документы, которые подтвердят его подлинность. Это может быть сертификат официального представителя или авторизованного продавца либо договор о поставке. Проверка документов займет один день.

Покупатели также смогут настроить в поиске «Маркета» фильтр только на оригинальные товары.

Если пользователи будут жаловаться на вещь с отметкой «оригинал», то маркетплейс передаст документы на этот товар службе контроля на внеочередную перепроверку. 

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Фото на обложке: Ilyas Kalimullin / Shutterstock

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