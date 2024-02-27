«Яндекс Маркет» начал помечать прошедшие проверку на подлинность товары значком «оригинал»

«Яндекс Маркет» начал отмечать товары, которые прошли проверку на подлинность, значком «оригинал», говорится в сообщении маркетплейса.

В первую очередь ее можно будет найти на одежде, обуви и аксессуарах тех брендов, об оригинальности которых покупатели спрашивают чаще всего.

Так, служба контроля качества площадки дополнительно проверит документы продавцов, торгующих популярными кроссовками Nike или джинсами Levi’s. Сейчас проверка и простановка отметок идут в тестовом режиме, в дальнейшем сервис может распространить их на другие бренды и категории товаров.

Чтобы получить отметку об оригинальности товара, продавцам необходимо предоставить документы, которые подтвердят его подлинность. Это может быть сертификат официального представителя или авторизованного продавца либо договор о поставке. Проверка документов займет один день.

Покупатели также смогут настроить в поиске «Маркета» фильтр только на оригинальные товары.

Если пользователи будут жаловаться на вещь с отметкой «оригинал», то маркетплейс передаст документы на этот товар службе контроля на внеочередную перепроверку.

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