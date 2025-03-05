«Яндекс Маркет» открыл продавцам доступ к отправке пуш-уведомлений

Продавцы на «Яндекс Маркете» получили доступ к отправке пуш-уведомлений на площадке. Теперь они смогут отправлять их самостоятельно — раньше это можно было сделать только через менеджеров маркетплейса, объяснили Русбейс в компании.

Создать пуш-уведомление можно в личном кабинете. Для этого нужно зайти в раздел «Продвижение» и выбрать страницу «Охватное продвижение», затем нажать кнопку «Создать компанию» и выбрать пуш-уведомления. После этого нужно выбрать аудиторию, бюджет и срок кампании, ставку за 1000 отправок, написать текст сообщения и добавить ссылку на магазин или определенный товар. Пуш-уведомление придет покупателям после модерации. Специалисты маркетплейса могут предложить его улучшить.

Выбрать подходящую аудиторию продавцу поможет специальный инструмент на основе машинного обучения. Он проанализирует базу подписчиков на пуш-уведомления и выберет тех, кто вероятнее всего закажет продвигаемый товар. Модель проследит, чтобы один пользователь не получал слишком много уведомлений. После отправки пуша продавец сможет посмотреть подробную статистику в личном кабинете.

Чем полезен инструмент? Тестирование пуш-уведомлений «Яндекс Маркета» среди продавцов показало, что их средний CTR (click-through rate, коэффициент кликабельности») составляет 1,5%. Это выше, чем у других популярных охватных инструментов, подчеркнул представитель маркетплейса.



«Яндекс Маркет» в феврале сообщил, что добавит более детализированные категории и уберет лишние поля в карточках товаров. Эти изменения должны помочь товарам лучше отображаться в поиске для увеличения просмотров и продаж.

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