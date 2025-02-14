«Яндекс Маркет» упростит работу с контентом для продавцов
«Яндекс Маркет» добавит более детализированные категории и уберет лишние поля в карточках товаров. Эти изменения должны помочь товарам лучше отображаться в поиске для увеличения просмотров и продаж, сообщили RB.RU в пресс-службе компании.
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«Новым продавцам будет проще заполнить карточку товара — достаточно выбрать новую подходящую категорию и добавить информацию. Например, категорию “Средства для стирки” “Маркет” разделит на “Стиральные порошки”, “Капсулы и таблетки для стирки” и так далее. За счет этого в карточках порошка больше не будет поля “Количество капсул”», — пояснили в пресс-службе.
Там отметили, что в карточках без лишних полей легче заполнить все характеристики и получить 100 баллов за качество контента — этот фактор влияет на ранжирование. Это поможет товару подняться выше в выдаче на платформе и получить больше заказов, утверждают в компании.
Категории будут обновляться постепенно, продавцов оповестят об изменениях заранее. Компания уже детализировала категории товаров для дачи, сада и огорода, а также предупредила о нововведениях продавцов продуктов, товаров для животных, товаров для дома, строительства и ремонта. В течение нескольких месяцев уведомления получат селлеры из остальных категорий.
С 1 февраля «Яндекс Маркет» поменял ряд тарифов для продавцов. В частности, компания изменила стоимость размещения товаров на витрине и повысила плату за перевод платежей покупателей.
Фото на обложке: Idrees Abbas/SOPA Images/LightRocket via Getty Images / Getty Images
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