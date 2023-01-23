«Яндекс.Маркет» начал развивать сеть пунктов выдачи заказов в малых городах

«Яндекс.Маркет» начал развивать сеть пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в небольших населенных пунктах, тогда как ранее делал это только в крупных городах-миллионниках. ПВЗ теперь можно открыть там, где живут до 50 тыс. человек, сообщил RB.RU представитель маркетплейса.

Предприниматели в небольших населенных пунктах смогут развивать бизнес через ПВЗ «Маркета», покупатели — получать заказы там, где раньше это было невозможно, а продавцы расширят географию продаж.

«Маркет» запустил новый формат ПВЗ «Легкий старт», разработанный специально для локаций в небольших населенных пунктах. Для открытия «достаточно минимальных вложений», сообщили в компании. Представитель маркетплейса уточнил, что такой ПВЗ можно открыть, например, в магазине — понадобятся стол для выдачи заказов, компьютер, сканер и принтер.

Также не обязательно выполнять все условия по оформлению и организации точки, как в случае с ПВЗ в крупных городах (например, красить стены в желтый, белый и серый цвета). Маркетплейс бесплатно выдает партнеру внешнюю вывеску и рекламные материалы.

Открыть такие пункты можно в Брянской, Владимирской, Воронежской, Волгоградской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Удмуртской и Свердловской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Башкортостане. «Маркет» будет расширять сеть ПВЗ «Легкий старт» и в ближайшее время планирует открыть не менее 1 тыс. точек. Посмотреть уже доступные населенные пункты можно на сайте.

Вся сеть ПВЗ «Маркета» объединяет более 10 тыс. пунктов, в том числе партнерские. В этом году сервис планирует увеличить ее до 20 тыс. точек.

Фото на обложке: «Яндекс.Маркет»