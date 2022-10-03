«Яндекс.Маркет» начал показывать партнерам «зеленые» зоны для открытия пунктов выдачи заказов

«Яндекс.Маркет» обновил карту мест для открытия пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Сервис отмечает на ней «зеленые» зоны, в которых рекомендует партнерам запустить новую точку, говорится в сообщении маркетплейса.
На карте также отмечены «красные» зоны — в этих местах уже есть работающие ПВЗ «Маркета», открыть новые пункты там не получится.
Сервис показывает рекомендованные зоны для Москвы и области, Санкт-Петербурга и области, Краснодара, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода и других городов.
Карта позволит партнерам выбирать востребованные и прибыльные места для новых ПВЗ, рассчитывает «Маркет».
Похожая карта есть и у Wildberries. Маркетплейс отмечает на карте «зеленые зоны» с повышенным тарифом на выплаты владельцам ПВЗ, на остальных участках действует стандартный тариф.
Фото на обложке: Unsplash
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