Пункты выдачи «Яндекс.Маркета» начнут зарабатывать на дополнительных услугах

«Яндекс.Маркет» вводит несколько новых возможностей в своих ПВЗ. В частности, партнеры сервиса смогут оказывать в пунктах выдачи дополнительные услуги. Изменения в оферте начнут действовать 1 августа, подтвердили RB.RU в пресс-службе компании.

В числе дополнительных услуг, на предоставлении которых смогут зарабатывать партнеры маркетплейса, — аренда пауэрбанков, прием вещей совместно с благотворительными фондами. Также в ПВЗ можно будет продавать еду и напитки через вендинговые автоматы и оказывать копировальные услуги.

Компания сейчас прорабатывает список таких услуг, а поставщики смогут выбрать из предложенных вариантов.

Кроме того, в оферту внесли изменения, которые позволят получать в ПВЗ «Яндекс.Маркета» заказы сервиса для B2B-покупок — «Маркет для бизнеса». Об этом новшестве стало известно еще в прошлом месяце, но сейчас определились с оплатой за такие услуги.

Брендированные пункты будут зарабатывать по 100 рублей за выдачу таких посылок, а небрендированные и «Легкий старт» — по 30 рублей.

Кроме того, водители- и курьеры-партнеры сервисов «Яндекса» смогут забирать из пунктов выдачи оформленные дебетовые карты «Яндекс.Про». За их выдачу партнеры будут получать по 30 рублей.

Фото на обложке: FotograFFF / Shutterstock