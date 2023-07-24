Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Пункты выдачи «Яндекс.Маркета» начнут зарабатывать на дополнительных услугах

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Яндекс.Маркет» вводит несколько новых возможностей в своих ПВЗ. В частности, партнеры сервиса смогут оказывать в пунктах выдачи дополнительные услуги. Изменения в оферте начнут действовать 1 августа, подтвердили RB.RU в пресс-службе компании.

Пункты выдачи «Яндекс.Маркета» начнут зарабатывать на дополнительных услугах

В числе дополнительных услуг, на предоставлении которых смогут зарабатывать партнеры маркетплейса, — аренда пауэрбанков, прием вещей совместно с благотворительными фондами. Также в ПВЗ можно будет продавать еду и напитки через вендинговые автоматы и оказывать копировальные услуги.

Компания сейчас прорабатывает список таких услуг, а поставщики смогут выбрать из предложенных вариантов.

Кроме того, в оферту внесли изменения, которые позволят получать в ПВЗ «Яндекс.Маркета» заказы сервиса для B2B-покупок — «Маркет для бизнеса». Об этом новшестве стало известно еще в прошлом месяце, но сейчас определились с оплатой за такие услуги.

Брендированные пункты будут зарабатывать по 100 рублей за выдачу таких посылок, а небрендированные и «Легкий старт» — по 30 рублей.

Кроме того, водители- и курьеры-партнеры сервисов «Яндекса» смогут забирать из пунктов выдачи оформленные дебетовые карты «Яндекс.Про». За их выдачу партнеры будут получать по 30 рублей.

Фото на обложке: FotograFFF / Shutterstock

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как начать продавать на «Яндекс.Маркете»? Пошаговая инструкция
  2. 2 Эволюция маркетплейсов: как бизнесу развиваться сегодня на популярных площадках
  3. 3 Ценообразование на маркетплейсах: из чего складывается цена и как рассчитать прибыль при размещении
  4. 4 Бытовая техника и электроника: что сейчас выгодно продавать на маркетплейсах
  5. 5 Пониженная комиссия и бесплатное хранение: как маркетплейсы сейчас поддерживают селлеров
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

24 июля 2023

Стартап Хаб казанского ИТ-парка

26 июля 2023

Пилотирование финтех-проектов с Банком Уралсиб

26 июля 2023

Corporates to Startups

Все ВОЗМОЖНОСТИ