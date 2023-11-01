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«Яндекс.Маркет» добавил умную камеру для поиска товаров по фото

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

На «Яндекс.Маркете» стала доступна умная камера, которая позволяет найти нужный товар по фотографии, рассказали в компании.

«Яндекс.Маркет» добавил умную камеру для поиска товаров по фото

Теперь на «Маркете» можно отыскать товар из любой категории по изображению. Функция будет полезна в тех случаях, когда нужно найти понравившуюся обувь или одежду, которую потенциальный покупатель видел на улице или на фото.

Чтобы воспользоваться опцией, нужно нажать на значок камеры в поисковой строке приложения, сфотографировать товар или загрузить его изображение из альбома смартфона. 

Если на маркетплейсе в продаже конкретного товара нет, платформа предложит самые схожие варианты.

Умная камера ищет самые разные позиции на «Маркете» с помощью технологии компьютерного зрения. Благодаря обученным нейросетям она различает/ Перед запуском маркетплейс протестировал технологию с участием покупателем. Более 70% из тех, кто хотя бы раз ее использовал, продолжили это делать.

Ранее «Яндекс.Маркет» раскрыл принципы ранжирования, от которых зависит позиция товара в поисковой выдаче.

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