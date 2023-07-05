Сервис доставки еды от «Яндекса» запустил линейку недорогих блюд для роста объема продаж

«Маркет 15» — сервис «Яндекса» для доставки базовых продуктов и товаров для дома — запустил линейку недорогой готовой еды, чтобы диверсифицировать ассортимент и увеличить объемы продаж, говорится в сообщении компании.
Готовая еда продается по цене от 59 до 130 рублей за порцию. Комплексный обед из супа, салата и второго блюда будет стоить 299 рублей. Новая линейка появилась в шести городах — Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Краснодаре. В ближайшем будущем ее также введут в Москве и Санкт-Петербурге.
Основа ассортимента — базовые блюда, популярные среди широкой аудитории: куриный суп, овощные салаты, макароны или рис. В каждом из городов запущен уникальный ассортимент, состоящий из 5–7 блюд.
Фото на обложке: Unsplash
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