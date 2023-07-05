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Сервис доставки еды от «Яндекса» запустил линейку недорогих блюд для роста объема продаж

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Маркет 15» — сервис «Яндекса» для доставки базовых продуктов и товаров для дома — запустил линейку недорогой готовой еды, чтобы диверсифицировать ассортимент и увеличить объемы продаж, говорится в сообщении компании.

Сервис доставки еды от «Яндекса» запустил линейку недорогих блюд для роста объема продаж

Готовая еда продается по цене от 59 до 130 рублей за порцию. Комплексный обед из супа, салата и второго блюда будет стоить 299 рублей. Новая линейка появилась в шести городах — Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Краснодаре. В ближайшем будущем ее также введут в Москве и Санкт-Петербурге. 

 Маркет15

Основа ассортимента — базовые блюда, популярные среди широкой аудитории: куриный суп, овощные салаты, макароны или рис. В каждом из городов запущен уникальный ассортимент, состоящий из 5–7 блюд. 

Фото на обложке: Unsplash

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