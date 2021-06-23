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Российские разработчики смогут продавать свои сервисы и приложения через платформу «Гостех»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Создаваемая государственная платформа «Гостех» станет открытым маркетплейсом, на котором российские разработчики смогут продавать свои сервисы и приложения. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе пленарной сессии конференции ЦИПР.

Российские разработчики смогут продавать свои сервисы и приложения через платформу «Гостех»

На платформе будут представлены все нужные вендорам инструменты — в частности, платформа Tarantool для вычислений или аналитическая платформа Qlik Sense.

По словам вице-премьера, сейчас в системе госуправления работает около 500 различных ГИСов (государственных информационных систем), на их поддержку в год тратится около 60 млрд рублей. Платформа позволит сократить эти издержки и собрать необходимые сервисы в единой системе.

«Это может существенно сократить путь перспективных разработок на рынок госзаказчиков для любой компании, создаст конкурентную среду и позволит уйти от повторных заказов на разработку одного и того же функционала», — сообщил Чернышенко.

«Гостех» представляет собой цифровую платформу для взаимодействия граждан и бизнеса с государством, на ней будут представлены различные сервисы, в том числе оформление аренды госимущества, постановка недвижимости на кадастровый учет, выдача цифрового полиса обязательного медицинского страхования. 

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Фото: Unsplash

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