Российские разработчики смогут продавать свои сервисы и приложения через платформу «Гостех»

Создаваемая государственная платформа «Гостех» станет открытым маркетплейсом, на котором российские разработчики смогут продавать свои сервисы и приложения. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе пленарной сессии конференции ЦИПР.

На платформе будут представлены все нужные вендорам инструменты — в частности, платформа Tarantool для вычислений или аналитическая платформа Qlik Sense.

По словам вице-премьера, сейчас в системе госуправления работает около 500 различных ГИСов (государственных информационных систем), на их поддержку в год тратится около 60 млрд рублей. Платформа позволит сократить эти издержки и собрать необходимые сервисы в единой системе.

«Это может существенно сократить путь перспективных разработок на рынок госзаказчиков для любой компании, создаст конкурентную среду и позволит уйти от повторных заказов на разработку одного и того же функционала», — сообщил Чернышенко.

«Гостех» представляет собой цифровую платформу для взаимодействия граждан и бизнеса с государством, на ней будут представлены различные сервисы, в том числе оформление аренды госимущества, постановка недвижимости на кадастровый учет, выдача цифрового полиса обязательного медицинского страхования.

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Фото: Unsplash