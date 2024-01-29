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RB.RU собирает заявки для добавления на интерактивную карту маркетплейсов

Новости
Григорий Щеглов
Григорий Щеглов

Редактор направления Web3

Григорий Щеглов

RB.RU открывает сбор заявок на новую интерактивную карту маркетплейсов, которая объединит в одном месте все площадки, ориентированные на российских предпринимателей.

RB.RU собирает заявки для добавления на интерактивную карту маркетплейсов

К участию приглашаются площадки, которые работают в одном из направлений: B2C, B2B, C2C, инструменты для работы с маркетплейсами. Заявки принимаются до 5 февраля 2024 года 

Если ваш маркетплейс работает на российском рынке, то заполните простую форму по ссылке. Чтобы попасть на карту, проект должен соответствовать критериям:

  • маркетплейс ориентирован (в том числе) на российскую аудиторию и доступен для предпринимателей из России;
  • в основе маркетплейса лежит онлайн-площадка, и офлайн-присутствие не является приоритетом;
  • проект должен иметь «живой» сайт и работать по понятным/прозрачным правилам.

Посмотреть на другие карты от RB.RU можно здесь.

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