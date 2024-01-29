RB.RU собирает заявки для добавления на интерактивную карту маркетплейсов

RB.RU открывает сбор заявок на новую интерактивную карту маркетплейсов, которая объединит в одном месте все площадки, ориентированные на российских предпринимателей.
К участию приглашаются площадки, которые работают в одном из направлений: B2C, B2B, C2C, инструменты для работы с маркетплейсами. Заявки принимаются до 5 февраля 2024 года
Если ваш маркетплейс работает на российском рынке, то заполните простую форму по ссылке. Чтобы попасть на карту, проект должен соответствовать критериям:
- маркетплейс ориентирован (в том числе) на российскую аудиторию и доступен для предпринимателей из России;
- в основе маркетплейса лежит онлайн-площадка, и офлайн-присутствие не является приоритетом;
- проект должен иметь «живой» сайт и работать по понятным/прозрачным правилам.
Посмотреть на другие карты от RB.RU можно здесь.
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