Маркетплейсы столкнулись с проблемами при доставке товаров из Китая

Ozon и другие российские маркетплейсы, а также продавцы, торгующие на отечественных онлайн-площадках, столкнулись со сложностями с доставкой товаров из Китая. Проблемы связаны со взаиморасчетами.

Как рассказали «Коммерсанту» в Ozon, еще весной этого года многие иностранные банки, в том числе китайские, усилили внутренний контроль контрагентов, которые отправляют товары в Россию.

В июне, когда Евросоюз ввел санкции против российского аналога SWIFT — «Системы передачи финансовых сообщений», ситуация усугубилась. ЕС также в 14-м пакете ограничений предусмотрел меры по борьбе с обходом санкций.

После этого селлеры и покупатели стали жаловаться в тематических чатах на невозможность сделать заказ электроники или бытовой техники из Китая с доставкой в РФ на Ozon Global.

Проблемы возникают по большей части при попытке заказать из Китая дорогостоящую технику.

В апреле начал действовать новый порог беспошлинного ввоза товаров в РФ с €200. Ранее без ввозной пошлины можно было провозить товар на €1 тыс.

В связи со всеми этими изменениями маркетплейсы и продавцы переориентировались на доставку более дешевых товаров.

На этом фоне маркетплейсы и их селлеры корректируют ассортимент товаров из-за рубежа и сосредоточились на доставке более дешевых, говорят в Ozon.

Как добавляет источник газеты на рынке онлайн-продаж, такой тренд отмечен не только у Ozon, но и у AliExpress и Wildberries. В последнем сказали «Ъ», что не фиксируют существенного изменения ассортимента иностранных товаров. При этом в компании допускают, что продавцы действительно могли сосредоточиться на более дешевых товарах.

UPD 15:20: В пресс-службе Ozon сообщили, что хотя ассортимент некоторых дорогостоящих товаров на Ozon Global сократился, и это связано именно со снижением порога беспошлинного ввоза. Однако в Ozon не подтвердили проблемы со взаиморасчетами.

«Ozon Global доставляет товары из Китая и Турции в обычном режиме: на сегодняшний день на витрине представлено более 18 млн товаров зарубежных продавцов. Сроки доставки остаются стандартными — в среднем заказ приезжает в течение двух недель. Проблем с оплатой при покупке китайских товаров также не было и нет», — пояснили в компании.

Фото на обложке: Jo Panuwat D / Shutterstock