Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Маркетплейсы столкнулись с проблемами при доставке товаров из Китая

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Ozon и другие российские маркетплейсы, а также продавцы, торгующие на отечественных онлайн-площадках, столкнулись со сложностями с доставкой товаров из Китая. Проблемы связаны со взаиморасчетами.

Маркетплейсы столкнулись с проблемами при доставке товаров из Китая
  1. Новости

Как рассказали «Коммерсанту» в Ozon, еще весной этого года многие иностранные банки, в том числе китайские, усилили внутренний контроль контрагентов, которые отправляют товары в Россию.

В июне, когда Евросоюз ввел санкции против российского аналога SWIFT — «Системы передачи финансовых сообщений», ситуация усугубилась. ЕС также в 14-м пакете ограничений предусмотрел меры по борьбе с обходом санкций.

После этого селлеры и покупатели стали жаловаться в тематических чатах на невозможность сделать заказ электроники или бытовой техники из Китая с доставкой в РФ на Ozon Global.

Проблемы возникают по большей части при попытке заказать из Китая дорогостоящую технику.

В апреле начал действовать новый порог беспошлинного ввоза товаров в РФ с €200. Ранее без ввозной пошлины можно было провозить товар на €1 тыс.

В связи со всеми этими изменениями маркетплейсы и продавцы переориентировались на доставку более дешевых товаров.

RB.RU рекомендует лучших поставщиков цифровых решений для вашего бизнеса — по ссылке

На этом фоне маркетплейсы и их селлеры корректируют ассортимент товаров из-за рубежа и сосредоточились на доставке более дешевых, говорят в Ozon.

Как добавляет источник газеты на рынке онлайн-продаж, такой тренд отмечен не только у Ozon, но и у AliExpress и Wildberries. В последнем сказали «Ъ», что не фиксируют существенного изменения ассортимента иностранных товаров. При этом в компании допускают, что продавцы действительно могли сосредоточиться на более дешевых товарах.

UPD 15:20: В пресс-службе Ozon сообщили, что хотя ассортимент некоторых дорогостоящих товаров на Ozon Global сократился, и это связано именно со снижением порога беспошлинного ввоза. Однако в Ozon не подтвердили проблемы со взаиморасчетами. 

«Ozon Global доставляет товары из Китая и Турции в обычном режиме: на сегодняшний день на витрине представлено более 18 млн товаров зарубежных продавцов. Сроки доставки остаются стандартными — в среднем заказ приезжает в течение двух недель. Проблем с оплатой при покупке китайских товаров также не было и нет», — пояснили в компании.

Фото на обложке: Jo Panuwat D / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Wildberries представил собственный сервис для арендодателей WB Rent
  2. 2 Объявившая об объединении с Wildberries группа Russ купила новосибирского оператора наружной рекламы
  3. 3 Стратегии выбора товаров для маркетплейсов
  4. 4 Новые сервисы Wildberries: как увеличить продажи с помощью WB Travel, Guru и «Цифровой»
  5. 5 Что такое фулфилмент и для чего он нужен?

ВОЗМОЖНОСТИ

03 июля 2024

Акселератор 4.0 от Фонда поддержки социальных проектов

03 июля 2024

EKF AI Challenge

04 июля 2024

Конкурс Грантов Мэра Москвы 2024

04 июля 2024

FranchCamp

05 июля 2024

Клуб инвесторов Сибири, Урала и Дальнего Востока

Все ВОЗМОЖНОСТИ