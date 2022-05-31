Аналитики выяснили, на каком из трех крупнейших маркетплейсов РФ проще найти нужный товар

Пользователи больше всего удовлетворены качеством поиска при использовании «Яндекс.Маркета». На втором месте — Wildberries, на третьем — Ozon, показало исследование ИАА TelecomDaily (есть у RB.RU).

Пользователей попросили протестировать поисковую выдачу на трех популярных площадках. Для этого респондентам предложили оценить пять первых товаров, которые предлагает каждый марткетплейс в ответ на тестовый запрос. Шкала оценки: товар полностью соответствует запросу; товар может заменить товар из запроса; дополнение к товару из запроса; товар не соответствует запросу.

По мнению респондентов, в 75,6% случаев поиск нашел именно тот товар, который был нужен, а в еще 8% — нашел товар на замену. 14% найденных товаров не подошли совсем, а 2,5% были дополнением к товару, который искал пользователь.

Результаты работы поиска на маркетплейсах были разделены на «качественные» (выдавались товары, которые полностью соответствуют запросу или могут заменить искомую вещь) и «некачественные» (не соответствуют запросу или могут быть лишь дополнением к искомому товару).

В итоге самое высокое качество поиска в целом — у «Яндекс.Маркета» (87,7%). Далее следуют Wildberries (82,4%) и Ozon (80,5%).

По параметру полного соответствия товара запросу лидирует «Яндекс.Маркет» (78,8%).

У Wildberries рекомендации похожих товаров работают хуже, чем у других маркетплейсов: показатель почти в два раза ниже, чем у «Яндекс.Маркета» (4,9% против 8,9%), и в полтора раза ниже, чем у Ozon (7,2%).

Ozon реже остальных маркетплейсов показывает в выдаче товары, точно соответствующие запросу (73,3%).

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