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Аналитики выяснили, на каком из трех крупнейших маркетплейсов РФ проще найти нужный товар

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Пользователи больше всего удовлетворены качеством поиска при использовании «Яндекс.Маркета». На втором месте — Wildberries, на третьем — Ozon, показало исследование ИАА TelecomDaily (есть у RB.RU).

Аналитики выяснили, на каком из трех крупнейших маркетплейсов РФ проще найти нужный товар

Пользователей попросили протестировать поисковую выдачу на трех популярных площадках. Для этого респондентам предложили оценить пять первых товаров, которые предлагает каждый марткетплейс в ответ на тестовый запрос. Шкала оценки: товар полностью соответствует запросу; товар может заменить товар из запроса; дополнение к товару из запроса; товар не соответствует запросу. 

По мнению респондентов, в 75,6% случаев поиск нашел именно тот товар, который был нужен, а в еще 8% — нашел товар на замену.  14% найденных товаров не подошли совсем, а 2,5% были дополнением к товару, который искал пользователь.

Результаты работы поиска на маркетплейсах были разделены на «качественные» (выдавались товары, которые полностью соответствуют запросу или могут заменить искомую вещь) и «некачественные» (не соответствуют запросу или могут быть лишь дополнением к искомому товару).

В итоге самое высокое качество поиска в целом — у «Яндекс.Маркета» (87,7%). Далее следуют Wildberries (82,4%) и Ozon (80,5%).

  • По параметру полного соответствия товара запросу лидирует «Яндекс.Маркет» (78,8%).
  • У Wildberries рекомендации похожих товаров работают хуже, чем у других маркетплейсов: показатель почти в два раза ниже, чем у «Яндекс.Маркета» (4,9% против 8,9%), и в полтора раза ниже, чем у Ozon (7,2%).
  • Ozon реже остальных маркетплейсов показывает в выдаче товары, точно соответствующие запросу (73,3%).

Фото на обложке: Unsplash

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