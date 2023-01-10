На Ozon, Wildberries и «Авито» начали продавать «бессрочные лицензии» на зарубежное ПО

Специализированный корпоративный софт появился в продаже на маркетплейсах Ozon, Wildberries и «Авито». Речь идет как о пиратских версиях программного обеспечения (ПО) Autodesk и Adobe, так и о продаже доступа к лицензионным копиям, узнал «Коммерсантъ».

«Бессрочная лицензия» на Autodesk AutoCAD 2022 обойдется в 2,5 тыс. рублей, набор программ Adobe Master Collection 2022 (всего 23 программы Adobe, среди них Photoshop, After Effects, Premiere Pro и другие) — в 5 тыс. рублей.

Из описания товаров следует, что продавцы высылают покупателям флеш-накопители с инструкцией по активации софта.

Один из продавцов «Авито» пояснил изданию, что работает в компании, которая зарегистрирована в Латвии и поэтому может купить корпоративную лицензию на софт Autodesk. После этого он за 1 тыс. рублей дает покупателю доступ для скачивания копии ПО из-под его корпоративного аккаунта.

В Ozon газете сообщили, что на маркетплейсе запрещается реализация ПО без физических носителей, например кодов активаций, карт оплаты, подписок, однако можно продавать софт на дисках или картах памяти — в этом случае за легальность ПО должен отвечать продавец.

В Wildberries также отметили, что софт реализуют «независимые продавцы». Представители площадок не сообщили, сколько опубликовано подобных объявлений, но утверждают, что готовы снять товар с продажи в случае жалоб от правообладателей.

В «Авито» сказали, что от правообладателей не поступало требований удалить объявления.

Весной 2022 года, после начала спецоперации на Украине, зарубежные поставщики ПО, в том числе Microsoft, Adobe и Autodesk, остановили продажи своих продуктов в России, при этом весь год интерес россиян к зарубежному софту оставался высоким.

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