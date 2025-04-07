Россияне нарастили покупки хоккейных сувениров на маркетплейсах в ожидании рекорда Овечкина

В частности, рост продаж товаров, связанных с хоккеем и Овечкиным, на неделе с 31 марта по 6 апреля наблюдали в CDEK.Shopping. «По данным аналитиков CDEK.Shopping, поисковые запросы на прошлой неделе со словом хоккей выросли на 70% по сравнению с позапрошлой неделей, со словом Овечкин — на 200%», — отметили в компании.

В CDEK.Shopping уточнили, что самыми популярными товарами оказались шайбы, клюшки и хоккейные джерси — спрос на них вырос на 50%, 40% и 25%, соответственно. Также за прошлую неделю было оформлено на 120% больше заказов на джерси Овечкина, чем неделей ранее.

На Wildberries продажи товаров с Овечкиным или 895-й шайбой в воскрсенье, 6 апреля, выросли на 209% по сравнению с 30 марта. «Если сравнить прошлую неделю (31 марта — 6 апреля), когда болельщики уже жили в ожидании нового рекорда, с предшествующей ей неделей (23-30 марта), то продажи выросли на 105%», — сообщили ТАСС в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.

На маркетплейсах почти не нашлось покупателей на мерч, созданный по мотивам хита «Сигма бой». Продажи товаров с надписями «Сигма бой» и Sigma boy, а также различными рисунками, начали расти в декабре 2024 года, однако продавцы все равно столкнулись с небольшим числом заказов. Независимый пиар-консультант и эксперт по маркетплейсам Денис Голдман заявил Русбейс, что основная причины плохих продаж мерча «Сигма бой» — переоценка хайпа.

Фото на обложке: Michael Miller / Wikipedia