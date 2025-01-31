Маркетплейсы втрое увеличили сроки выплат селлерам

Российские маркетплейсы увеличили сроки нахождения средств селлеров на своих счетах, сообщает «Коммерсантъ». По данным газеты, на Ozon срок хранения средств продавцов на счетах возрос с 15 до 27 дней, в то время как на Wildberries он увеличился с 5 до 19 дней.

Об увеличении сроков расплаты с селлерами Российский союз кожевников и обувщиков (РСКО) заявил в обращении к комиссии по созданию условий саморегулирования в электронной торговле при Минпромторге. По данным союза, Ozon перешел на еженедельный график выплат, однако срок удержания средств увеличился на девять дней и достиг 24 дней.

Член комиссии при Минпромторге Руслан Волков подтвердил актуальность проблемы. По его информации, средний срок хранения средств на счетах Ozon с конца прошлого года вырос с 15 до 27 дней.

Он объяснил, что раньше селлеры получали средства за оплаченные и переданные покупателям товары два раза в месяц. Однако с 11 декабря они получают выплаты еженедельно, но за период, завершившийся 3,5 недели назад. Выплаты можно сделать досрочными, но стоимость услуги составляет 1,19–3,49% от суммы.

По словам Волкова, с этим сталкиваются и продавцы на Wildberries. В начале прошлого года деньги можно было получить в среднем в течение пяти дней с момента доставки, сейчас — в течение 19.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты предположили, что маркетплейсы стремятся увеличить объем собственных оборотных средств или продвигать дополнительные платные услуги, такие как досрочный вывод средств. Эти изменения могут привести к росту цен на товары. По словам Волкова, подорожание может составить 1-2%. Юристы при этом считают, что маркетплейсы вправе в одностороннем порядке менять условия договора, а оспорить это в суде сложно.

По данным сервиса для предпринимателей «МойСклад», темпы роста выручки селлеров на маркетплейсах в 2024 году начали снижаться — в прошлом году они составили всего 20% по сравнению с 28% в 2023 году. При этом, оборот рынка онлайн-торговли за 2024 год вырос на 40%, до 11 трлн рублей, — против увеличения на 44% в 2023 году, согласно предварительным данным Data Insight.