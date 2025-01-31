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Маркетплейсы втрое увеличили сроки выплат селлерам

Новости
Новости
Анастасия Липчанская
Анастасия Липчанская

Редактор новостного блока

Анастасия Липчанская

Российские маркетплейсы увеличили сроки нахождения средств селлеров на своих счетах, сообщает «Коммерсантъ». По данным газеты, на Ozon срок хранения средств продавцов на счетах возрос с 15 до 27 дней, в то время как на Wildberries он увеличился с 5 до 19 дней.

Маркетплейсы втрое увеличили сроки выплат селлерам
  1. Новости

Об увеличении сроков расплаты с селлерами Российский союз кожевников и обувщиков (РСКО) заявил в обращении к комиссии по созданию условий саморегулирования в электронной торговле при Минпромторге. По данным союза, Ozon перешел на еженедельный график выплат, однако срок удержания средств увеличился на девять дней и достиг 24 дней.

Член комиссии при Минпромторге Руслан Волков подтвердил актуальность проблемы. По его информации, средний срок хранения средств на счетах Ozon с конца прошлого года вырос с 15 до 27 дней.

Он объяснил, что раньше селлеры получали средства за оплаченные и переданные покупателям товары два раза в месяц. Однако с 11 декабря они получают выплаты еженедельно, но за период, завершившийся 3,5 недели назад. Выплаты можно сделать досрочными, но стоимость услуги составляет 1,19–3,49% от суммы.

По словам Волкова, с этим сталкиваются и продавцы на Wildberries. В начале прошлого года деньги можно было получить в среднем в течение пяти дней с момента доставки, сейчас — в течение 19.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты предположили, что маркетплейсы стремятся увеличить объем собственных оборотных средств или продвигать дополнительные платные услуги, такие как досрочный вывод средств. Эти изменения могут привести к росту цен на товары. По словам Волкова, подорожание может составить 1-2%. Юристы при этом считают, что маркетплейсы вправе в одностороннем порядке менять условия договора, а оспорить это в суде сложно.

По данным сервиса для предпринимателей «МойСклад», темпы роста выручки селлеров на маркетплейсах в 2024 году начали снижаться — в прошлом году они составили всего 20% по сравнению с 28% в 2023 году. При этом, оборот рынка онлайн-торговли за 2024 год вырос на 40%, до 11 трлн рублей, — против увеличения на 44% в 2023 году, согласно предварительным данным Data Insight.

Фото на обложке: SvetaZi / Shutterstock

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