Более 65% продавцов на российских маркетплейсах — новички

Более 65% продавцов российских маркетплейсов вышли на эти площадки не более шести месяцев назад, показало исследование школы «Меркатус» по запуску продаж на маркетплейсах. Еще 20,5% — это селлеры с опытом от полугода до года, 11,9% — с опытом от года до двух лет.

Всего 1,9% из сегодняшних продавцов присутствуют на маркетплейсах от 2 до 5 лет, и лишь 0,2% обладают опытом свыше 5 лет.

Эксперты школы связывают подобный разброс с кратным ростом интереса частных предпринимателей к продвижению товаров на маркетплейсах — ранее представители малого и среднего бизнеса не были готовы выходить на эти площадки.

Среди опрошенных селлеров большинство — самоучки: 56% сообщили, что сами учились продажам на маркетплейсах методом проб и ошибок. В официальных школах и на курсах учились только 15,5% селлеров, 28,5% использовали различные открытые источники.

Исследование также показало, что самым популярным маркетплейсом для частных селлеров стал Wildberries: с этой площадкой работают 83,4% опрошенных. Второй по популярности — Ozon, где продают 30,4% частных селлеров. 3,8% респондентов вышли на «Яндекс.Маркет», а 1,8% — на казахский маркетплейс Kaspi. Частные селлеры пока не активно пользуются «СберМегаМаркетом».

Среди проблем и предложений в адрес площадок от предпринимателей чаще всего звучали запросы на совершенствование службы поддержки (38%), большую прозрачность (35%) и последовательность алгоритмов (9%). Опрошенные также отмечали проблемы с начислением штрафов (5%), работой ПВЗ (4,5%) и сроками возврата товаров (более 3%).

В исследовании приняли участие более 1,5 тыс. человек.

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