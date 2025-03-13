Гендиректор «Петровича» призвал уравнять условия работы ритейлеров и маркетплейсов

«Никто не говорит, что маркетплейсы нужно запретить, уничтожить и прочее. Да, у них есть преимущества, люди делают хороший продукт, повышают доступность товаров по стране, доступ к полке и так далее. Речь идет только о том, что, пожалуйста, давайте делать это в равных условиях игры», — отметил топ-менеджер.

Он напомнил, что классические ритейлеры тоже активно используют онлайн-каналы, а у самого «Петровича» доля интернет-продаж превышает 60%. По мнению Мовчана, закон нужно отрегулировать так, чтобы пресечь использование «серых» схем при агентской схеме работы с товарами.

Подобные схемы наносят ущерб как потребителям, так и государству, уверен он. «Государство меньше собирает налогов как с самих игроков-маркетплейсов, так постепенно будет собирать меньше и с конкурирующими с ними компаниями, потому что их результаты будут ухудшаться», — добавил Мовчан.

В конце сентября глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил о разработке единого законопроекта для всех цифровых платформ. Предполагается, что он будет регулировать деятельность посреднических онлайн-платформ, причем не только маркетплейсы, но и агрегаторы такси, сервисы доставки еды и другие площадки.

В феврале министерство доработало проект закона, убрав из него некоторые спорные требования. Например, платформы освободили от обязанности отслеживать «маскировку» сотрудников под самозанятых. Также власти отказались от проведения плановых проверок платформ.

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