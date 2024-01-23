Правительство предложило доработать законопроект о регулировании маркетплейсов

Правительство рассмотрело законопроект о регулировании маркетплейсов и предложило его доработать. В частности исключить из документа ограничение на количество изменений в договоре оферты и запрет на продажу маркетплейсами товаров под собственной торговой маркой.

Правительство предложило внести изменения в законопроект о регулировании работы маркетплейсов. Об этом пишет РБК.

В частности в законопроекте предлагается донастроить лимит на количество изменений договора оферты, поскольку он ограничивает маркетплейсы в гибкости относительно рыночной конъюнктуры.

Также предлагается не вводить запрет для маркетплейсов на штрафы для контрагентов и блокировку их личных кабинетов в целях оказания влияния на недобросовестных продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов.

Кроме того, правительство попросило авторов законопроекта объяснить, почему нужно вводить запрет на продажу маркетплейсами товаров под собственной торговой маркой. Например, в «Яндекс.Маркете» этот запрет назвали прямым ограничением конкуренции.

Законопроект о регулировании работы маркетплейсов внесли в Госдуму в сентябре 2023 года. Принятие документа в текущей редакции может привести к росту цен, потому что заставит владельцев онлайн-площадок повышать комиссии для продавцов и посредников на год вперед, отметили в Ozon.

Фото на обложке: Achira22 / Shutterstock