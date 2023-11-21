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В Ozon увидели риск роста цен на товары из-за законопроекта о маркетплейсах

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Законопроект о работе маркетплейсов, если он будет принят, заставит владельцев  онлайн-площадок повышать комиссии для продавцов и посредников на год вперед. В итоге это может привести к росту цен на товары, увеличению контрафакта и фальсификата, сокращению запуска сервисов для удобства продавцов и покупателей, пишет РБК.

В Ozon увидели риск роста цен на товары из-за законопроекта о маркетплейсах

В конце сентября депутаты внесли в Госдуму законопроект о регулировании работы маткерплейсов с продавцами и владельцами пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Среди основных положений:

  • вводится ответственность за достоверность размещаемой на маркетплейсах информации и порядок применения ими штрафов для контрагентов;
  • ограничивает возможность изменения договоров оферты одним разом в год;
  • запрещает продажу СТМ на маркетплейсах с ежегодным оборотом более 150 млрд рублей, если аналогичные товары уже представлены на площадке;
  • запрещает ограничивать доступ к личному кабинету продавца товара или владельца ПВЗ.

Эти же положения больше всего вызывают опасения у владельцев маркетплейсов. Заместитель управляющего директора Ozon Алексей Минаев считает, что ни один бизнес не может работать, зафиксировав цены раз в год. Маркетплейсы могу заложить завышенные тарифы сразу на год, отметил он.

По данным Data Insight, объем рынка розничной онлайн-торговли в России в 2022 году составил 5,7 трлн рублей, всего было сделано 2,8 млрд заказов. В 2023 году объем продаж вырастет на 30%, до 7,4 трлн рублей, а количество заказов — на 64%, до 4,6 млрд.

Фото на обложке: Unsplash

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