Законопроект о работе маркетплейсов, если он будет принят, заставит владельцев онлайн-площадок повышать комиссии для продавцов и посредников на год вперед. В итоге это может привести к росту цен на товары, увеличению контрафакта и фальсификата, сокращению запуска сервисов для удобства продавцов и покупателей, пишет РБК.

В Ozon увидели риск роста цен на товары из-за законопроекта о маркетплейсах