В Ozon увидели риск роста цен на товары из-за законопроекта о маркетплейсах

Законопроект о работе маркетплейсов, если он будет принят, заставит владельцев онлайн-площадок повышать комиссии для продавцов и посредников на год вперед. В итоге это может привести к росту цен на товары, увеличению контрафакта и фальсификата, сокращению запуска сервисов для удобства продавцов и покупателей, пишет РБК.
В конце сентября депутаты внесли в Госдуму законопроект о регулировании работы маткерплейсов с продавцами и владельцами пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Среди основных положений:
- вводится ответственность за достоверность размещаемой на маркетплейсах информации и порядок применения ими штрафов для контрагентов;
- ограничивает возможность изменения договоров оферты одним разом в год;
- запрещает продажу СТМ на маркетплейсах с ежегодным оборотом более 150 млрд рублей, если аналогичные товары уже представлены на площадке;
- запрещает ограничивать доступ к личному кабинету продавца товара или владельца ПВЗ.
Эти же положения больше всего вызывают опасения у владельцев маркетплейсов. Заместитель управляющего директора Ozon Алексей Минаев считает, что ни один бизнес не может работать, зафиксировав цены раз в год. Маркетплейсы могу заложить завышенные тарифы сразу на год, отметил он.
По данным Data Insight, объем рынка розничной онлайн-торговли в России в 2022 году составил 5,7 трлн рублей, всего было сделано 2,8 млрд заказов. В 2023 году объем продаж вырастет на 30%, до 7,4 трлн рублей, а количество заказов — на 64%, до 4,6 млрд.
Фото на обложке: Unsplash
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