Депутаты внесут законопроект, который «защитит от произвола цифровых площадок»

В Госдуму планируют внести законопроект о регулировании работы маткерплейсов с продавцами и владельцами пунктов выдачи заказов (ПВЗ). С документом ознакомились «Ведомости».

Поправки в законы «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» и «О защите прав потребителей» внесет группа депутатов от нескольких фракций.

Документ предлагает установить положение, в соответствии с которым условия договоров между сторонами могут пересматриваться не чаще раза в год. Кроме того, о планах скорректировать условия придется сообщать за 30 календарных дней, если проект будет принят.

Также документом вводится порядок применения штрафов в отношении контрагентов. В адрес продавцов и держателей ПВЗ должно быть направлено мотивированное уведомление о наложении штрафов.

Также парламентарии хотят запретить продажу собственных товаров маткерплейсов с оборотом свыше 150 млрд рублей, если такие товары уже есть на площадке.

Как уточнил изданию глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, проект призван защитить интересы продавцов и владельцев ПВЗ «от произвола владельцев цифровых платформ».

По словам Миронова, Минпромторг выявил ряд наиболее проблемных вопросов в сфере электронной торговли. Это возможность внесения изменений в договоры в одностороннем порядке, самовольное изменение комиссий и механизмы выставления штрафов.

Еще в июне Минпромторг заявил, что пока не планируется вводить дополнительное регулирование маркетплейсов.

В текущем году крупнейший маркетплейс Wildberries не раз оказывался в центре скандалов из-за споров с партнерами. Продавцы, торгующие на площадке, не раз приходили к главному офису компании с различными претензиями. В частности, они утверждали, что маркетплейс в одностороннем порядке списывал средства за рекламу, которую они не заказывали.

Идею введения дополнительного регулирования маркетплейсов комментировала глава Wildberries Татьяна Бакальчук. Она заявляла: «там, где появляется госрегулирование, там прекращается рост».

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