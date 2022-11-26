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Маркетплейсы хотят присоединиться к эксперименту по онлайн-торговле вином

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

В рамках Российского винодельческого форума представители крупнейших отечественных маркетплейсов заявили о готовности участвовать в эксперименте по онлайн-торговле российскими винами, предоставлять свою логистическую и ИТ-экспертизу с целью расширить проект и, возможно, войти в него на правах партнеров.

Маркетплейсы хотят присоединиться к эксперименту по онлайн-торговле вином

Старт эксперимента по онлайн-продаже отечественных вин намечен на 1 ноября 2023 года. Законопроект с описанием механики свежей инициативы уже подготовлен.

Правда, в нем пока предусмотрен лишь один продавец: вино можно будет покупать онлайн только через специализированный портал «Почты России», напоминает «Интерфакс».

География проекта тоже очерчена весьма узко — Москва и Московская область. Ozon, «СберМаркет» и «Яндекс.Маркет» намерены скорректировать эти упущения.

«Мне кажется, что этот эксперимент с самого начала необходимо расширять <…> на более полный перечень участников, допускать туда больший ассортимент продукции <…> и [проводить его] не только в Москве и Московской области, но включить и Ленинградскую область, и Санкт-Петербург, и винодельческие регионы юга России», – считает директор GR-подразделения в сфере e-com и foodtech копании «Яндекс» Дмитрий Русаков.

Опыт маркетплейсов может пригодиться в этой инициативе, поскольку у них есть та экспертиза в онлайн-торговле, в логистике, есть те ИТ-наработки, которых у «Почты России» на текущий момент пока нет, считает заместитель управляющего директора Ozon Владимир Гончаревич.

«"Почта России", наверное, должна рассматривать нас, профессиональных игроков интернет-торговли, как партнеров. Партнеров и с точки зрения того, что мы готовы показывать свои компетенции, которые имеем. Мы готовы участвовать, как партнеры, в этой модели», – подчеркнул он.

Проверка возраста покупателя, отслеживание интервала времени покупки алкоголя, – сферы, в которых ИТ-решения маркетплейсов могут быть наиболее полезны в данном проекте, уверен GR-директор «СберМаркета» Павел Глухов.

«Это то, что мы уже давно сделали и умеем делать», – подчеркнул спикер.

Он уверен, что для достижения экономически значимых результатов эксперимента — увеличения продаж, помощи МСП — необходимы более широкие компетенции в онлайн-торговле и ИТ-сфере, чем есть у обозначенного продавца сейчас.

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Для маркетплейсов возможное участие в проекте — тоже важная вещь, считает Глухов, «потому что для нас это увеличение среднего чека», а следовательно, и возможность развивать бизнес.

Директор по цифровым продуктам «Почты России» Владимир Урбанский в ответ на предложения коллег отметил, что в законопроекте прописана опция расширения географии проекта, поэтому он уверен, что предложения о расширении — вполне жизнеспособны.

Фото на обложке: Unsplash

 

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