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Социальная сеть TenChat запустила деловой хаб «Маркетспейс»

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Социальная сеть для предпринимателей TehChat запустила деловой HR-хаб «Маркетспейс». Компании смогут устанавливать агентские выплаты за успешную рекомендацию кандидата, в том числе процент от первой зарплаты рекомендованного сотрудника.

Социальная сеть TenChat запустила деловой хаб «Маркетспейс»

В обновленной версии TehChat появился деловой хаб «Маркетспейс» для поиска сотрудников по рекомендациям, рассказали в пресс-службе компании.

В «Маркетспейсе» компании не платят за базу резюме, пользователи могут заработать на рекомендации кандидатов. Компания самостоятельно устанавливает сумму агентских выплат за принятого кандидата по рекомендации, это может быть процент от первой заработной платы сотрудника.

Также в деловом хабе доступы проверка контрагентов, поиск государственных закупок и покупка имущества с торгов. TehChat планирует добавить опции покупки и продажи бизнеса, подбора франшизы и привлечения инвестиций.

В августе компания, в которую входит TenChat, купила платформу для привлечения инвестиций Penenza. Это BNPL-платформа, позволяющая финансировать сделки за проценты.

Фото на обложке: Tenchat

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