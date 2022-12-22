Анастасия Марьина
Markswebb представил результаты исследования Mobile Banking Rank 2022, согласно которому лучшими мобильными банками на Android для ежедневных задач признаны «Альфа-банк», «Ак Барс банк» и «Совкомбанк».
Лучшими мобильными банками для ежедневных задач признаны «Альфа-банк», «Ак Барс банк» и «Совкомбанк»Анастасия Марьина
В топ-5 также вошли «Тинькофф банк» и МКБ.
- «Альфа-банк», как отмечается показывает самый широкий охват цифровизации и внедряет редкие для рынка решения: сохранение черновиков форм, отслеживание подписок, автонакопления.
- «Ак Барс банк» развивал инвестиции в мобильном банке: можно отслеживать статус по брокерским счетам и ИИС. Также была повышена скорость переводов через СБП. При этом снизилось удобство погашения задолженностей, в интерфейсе не показана запланированная сумма выплаты по вкладу, отсутствует статус привязанных карт других банков.
- «Совкомбанк» впервые вошел в топ-3. В мобильном банке есть возможность автоматизировать платежи, присутствует информативная история операций, удобно получать переводы, отмечает Markswebb.
- «Тинькофф банк» убрал из приложения невостребованные, по его мнению, возможности: оплату телеком-счетов через запрос баланса, отображение курса валют ЦБ и их изменения. Параллельно компания развивает цифровизацию ключевых задач, есть статусы по инвестпродуктам и развитый онбординг.
- МКБ в 2022 году улучшил пользовательский опыт незначительно, сохранив прошлогодний уровень цифровизации ежедневных действий.
- Приложения ПСБ, «Почта Банка», банка «Открытие», УБРиР, Сбербанка, ВТБ, «МТС Банка» оцифровали все задачи ежедневного банкинга, однако отстают от лидеров в удобстве. Как отмечается в исследовании, им недостает настроек дебетовой карты, нет сбора средств, анализа расходов и детализации истории.
Фото на обложке: Unsplash
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