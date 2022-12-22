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Лучшими мобильными банками для ежедневных задач признаны «Альфа-банк», «Ак Барс банк» и «Совкомбанк»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Markswebb представил результаты исследования Mobile Banking Rank 2022, согласно которому лучшими мобильными банками на Android для ежедневных задач признаны «Альфа-банк», «Ак Барс банк» и «Совкомбанк».

Лучшими мобильными банками для ежедневных задач признаны «Альфа-банк», «Ак Барс банк» и «Совкомбанк»

В топ-5 также вошли «Тинькофф банк» и МКБ.

  • «Альфа-банк», как отмечается показывает самый широкий охват цифровизации и внедряет редкие для рынка решения: сохранение черновиков форм, отслеживание подписок, автонакопления.
  • «Ак Барс банк» развивал инвестиции в мобильном банке: можно отслеживать статус по брокерским счетам и ИИС. Также была повышена скорость переводов через СБП. При этом снизилось удобство погашения задолженностей, в интерфейсе не показана запланированная сумма выплаты по вкладу, отсутствует статус привязанных карт других банков.
  • «Совкомбанк» впервые вошел в топ-3. В мобильном банке есть возможность автоматизировать платежи, присутствует информативная история операций, удобно получать переводы, отмечает Markswebb.
  • «Тинькофф банк» убрал из приложения невостребованные, по его мнению, возможности: оплату телеком-счетов через запрос баланса, отображение курса валют ЦБ и их изменения. Параллельно компания развивает цифровизацию ключевых задач, есть статусы по инвестпродуктам и развитый онбординг.
  • МКБ в 2022 году улучшил пользовательский опыт незначительно, сохранив прошлогодний уровень цифровизации ежедневных действий.
  • Приложения ПСБ, «Почта Банка», банка «Открытие», УБРиР, Сбербанка, ВТБ, «МТС Банка» оцифровали все задачи ежедневного банкинга, однако отстают от лидеров в удобстве. Как отмечается в исследовании, им недостает настроек дебетовой карты, нет сбора средств, анализа расходов и детализации истории.

Фото на обложке: Unsplash

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