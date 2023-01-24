M&M's решил избавиться от своих фирменных говорящих конфет в рекламе

Бренд шоколадных драже M&M's, который принадлежит Mars Inc., объявил об отказе от своих фирменных говорящих конфет в рекламе. Об этом сообщила пресс-служба M&M's в Twitter.

«За последний год мы внесли некоторые изменения в наши любимые spokescandies. Мы не были уверены, что кто-нибудь вообще заметит. И мы определенно не думали, что это взорвет интернет. Но теперь мы понимаем — даже обувь конфетки может быть разъединяющей. Это последнее, что хотели M&M's, поскольку мы все стремимся объединить людей», — говорится в публикации в аккаунте M&M's в Twitter.

По словам пресс-секретаря бренда, место антропоморфных драже займет американская актриса, певица и комедиантка Майя Рудольф. Кроме того, знаменитость исполнит главную роль в новой рекламе M&M's. Выпустить ее планируется к «Супербоулу» — финальной игре национальной лиги по американскому футболу.

Несмотря на то, что у бренда новый представитель, в аккаунтах M&M's в социальных сетях говорящие конфеты останутся, пишет газета Wall Street Journal.

В 2022 году бренд изменил внешний вид своих фирменных персонажей. В частности, Зеленая «переобулась» из туфель на каблуках в кроссовки. Такое решение принято, чтобы избежать объективации женского образа.

Фото на обложке: BORIMAT PRAOKAEW / Shutterstock