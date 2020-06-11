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Mail.ru Group позволила сторонним разработчикам создавать навыки для «Маруси»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Mail.ru Group разрешила сторонним разработчикам создавать навыки для голосового помощника «Маруся». Об этом говорится в сообщении компании.

Mail.ru Group позволила сторонним разработчикам создавать навыки для «Маруси»

Добавить новый навык можно через платформу для разработчиков во «ВКонтакте». После прохождения модерации навык станет доступен всем пользователям «Маруси».

Разработчики также могут создать «приватный скилл», который будет работать только для ограниченного круга людей (потребуется указать id пользователей при создании навыка).

Чтобы создать навык, нужно перейти в раздел для разработчиков, выбрать вкладку «Мои приложения» и нажать кнопку «Создать приложение». Затем выбрать тип приложения «Скилл Маруси» и добавить название — оно должно совпадать с командой активации скилла.

После создания навык попадет на модерацию. Как только скилл будет одобрен, его нужно активировать в приложении «Маруси» на смартфоне или с помощью колонки «Капсула».

Фото: Unsplash

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