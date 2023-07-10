МТС закрыла проект голосового помощника «Марвин» и приступила к тестированию нового ассистента. Компании понадобится немало времени, чтобы сделать качественный продукт.
Новый голосовой ассистент во время презентации успешно включил лампу, робот-пылесос и выполнял другие команды, сообщили «Ведомости».
- В конце 2019 года МТС впервые анонсировала выпуск умной колонки с голосовым помощником. Летом 2020 года оператор представил голосового помощника «Марвин». Его планировали встроить в портативные умные колонки МТС, которые хотели раздавать абонентам за символическую плату в 1 рубль.
- В начале 2021 года компанию покинул куратор умной колонки, директор центра искусственного интеллекта (ИИ) компании Аркадий Сандлер. Тогда говорили, что проект столкнулся с технологическими сложностями, которые сказались на сроках релиза устройства. Никаких релизов проекта с того времени не было.
- В марте 2023 года глава МТС Вячеслав Николаев сообщил, что компания работает над собственным голосовым ассистентом и рассчитывает выпустить колонку с его поддержкой.
Эксперты сомневаются, что умные устройства и голосовой помощник от МТС смогут сегодня занять значительную долю рынка. Чтобы сделать продукт на уровне «Алисы» (Яндекс), нужно инвестировать миллионы долларов, говорят они.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 10+ идей для ИТ-стажировки весной и летом 2023 года
- 2 Фокус на зрелые решения: как МТС работает со стартапами
- 3 «Прыжок на несколько поколений назад»: что происходит с российскими стримингами
- 4 Ловля рыбы голыми руками: как МТС ищет стартапы
- 5 Наплыв аудитории: как технологически подготовиться онлайн-платформам?
ВОЗМОЖНОСТИ
10 июля 2023
10 июля 2023
10 июля 2023
10 июля 2023
14 июля 2023