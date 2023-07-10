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МТС закрыла проект голосового помощника «Марвин»

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

МТС закрыла проект голосового помощника «Марвин» и приступила к тестированию нового ассистента. Компании понадобится немало времени, чтобы сделать качественный продукт.

МТС закрыла проект голосового помощника «Марвин»

Новый голосовой ассистент во время презентации успешно включил лампу, робот-пылесос и выполнял другие команды, сообщили «Ведомости».

  • В конце 2019 года МТС впервые  анонсировала выпуск умной колонки с голосовым помощником. Летом 2020 года оператор представил голосового помощника «Марвин». Его планировали встроить в портативные умные колонки МТС, которые хотели раздавать абонентам за символическую плату в 1 рубль.
  • В начале 2021 года компанию покинул куратор умной колонки, директор центра искусственного интеллекта (ИИ) компании Аркадий Сандлер. Тогда говорили, что проект столкнулся с технологическими сложностями, которые сказались на сроках релиза устройства. Никаких релизов проекта с того времени не было.
  • В марте 2023 года глава МТС Вячеслав Николаев сообщил, что компания работает над собственным голосовым ассистентом и рассчитывает выпустить колонку с его поддержкой.

Эксперты сомневаются, что умные устройства и голосовой помощник от МТС смогут сегодня занять значительную долю рынка. Чтобы сделать продукт на уровне «Алисы» (Яндекс), нужно инвестировать миллионы долларов, говорят они.

Фото на обложке: Unsplash

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