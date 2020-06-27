Маск назвал Безоса подражателем после покупки разработчика беспилотников

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск назвал владельца Amazon Джеффа Безоса подражателем после последней покупки онлайн-ритейлера. Amazon приобрел разработчика беспилотников Zoox за $1,2 млрд.

«Джефф Безос — подражатель, ха-ха», — написал Маск на своей странице в Twitter.

По данным СМИ, покупка Amazon американского стартапа Zoox, разрабатывающего самоуправляющиеся автомобили, обошлась в $1,2 млрд. Сами компании стоимость сделки не раскрывают.

Как пишет Financial Times, Amazon хочет вместе с Zoox создать парк роботизированных такси.

Zoox был запущен в 2014 году, базируется в Калифорнии. С момента основания стартап привлек $955 млн. Гендиректор Айча Эванс и соучредитель и технический директор Джесси Левинсон продолжат возглавлять команду, сообщает Crunchbase news.