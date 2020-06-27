Маск назвал Безоса подражателем после покупки разработчика беспилотников
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск назвал владельца Amazon Джеффа Безоса подражателем после последней покупки онлайн-ритейлера. Amazon приобрел разработчика беспилотников Zoox за $1,2 млрд.
«Джефф Безос — подражатель, ха-ха», — написал Маск на своей странице в Twitter.
.@JeffBezos is a copy 🐈 haha https://t.co/plR7uupqBG— Elon Musk (@elonmusk) June 26, 2020
По данным СМИ, покупка Amazon американского стартапа Zoox, разрабатывающего самоуправляющиеся автомобили, обошлась в $1,2 млрд. Сами компании стоимость сделки не раскрывают.
Как пишет Financial Times, Amazon хочет вместе с Zoox создать парк роботизированных такси.
Zoox был запущен в 2014 году, базируется в Калифорнии. С момента основания стартап привлек $955 млн. Гендиректор Айча Эванс и соучредитель и технический директор Джесси Левинсон продолжат возглавлять команду, сообщает Crunchbase news.
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