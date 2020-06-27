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Маск назвал Безоса подражателем после покупки разработчика беспилотников

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск назвал владельца Amazon Джеффа Безоса подражателем после последней покупки онлайн-ритейлера. Amazon приобрел разработчика беспилотников Zoox за $1,2 млрд.

Маск назвал Безоса подражателем после покупки разработчика беспилотников
«Джефф Безос — подражатель, ха-ха», — написал Маск на своей странице в Twitter.

По данным СМИ, покупка Amazon американского стартапа Zoox, разрабатывающего самоуправляющиеся автомобили, обошлась в $1,2 млрд. Сами компании стоимость сделки не раскрывают.

Как пишет Financial Times, Amazon хочет вместе с Zoox создать парк роботизированных такси.

Zoox был запущен в 2014 году, базируется в Калифорнии. С момента основания стартап привлек $955 млн. Гендиректор Айча Эванс и соучредитель и технический директор Джесси Левинсон продолжат возглавлять команду, сообщает Crunchbase news.

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