Илон Маск намерен оспорить в суде счет в $84,3 млн на юридические издержки Twitter

Материнская компания Twitter — X Corp — подала в суд на юридическую фирму Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, которая выставила счет в размере $100 млн за оказываемые «в течение нескольких месяцев» консультационные услуги (принуждение Илона Маска к покупке сети, когда он сомневался). X Corp намерена оспорить правомерность этих выплат, поскольку они были совершены за считанные минуты до закрытия сделки и не отражают реального объема оказанных услуг.

Юристов из Wachtell, Lipton, Rosen & Katz в 2022 году наняли бывшие руководители Twitter, чтобы стимулировать Илона Маска закрыть сделку на $44 млрд. В тот момент Маск пытался отказаться от сделки, выдвигая возражения против некоторых данных, представленных в финансовой отчетности компании, напоминает Business Insider.

Свою помощь специалисты оценили в $100 млн, из которых почасовая оплата юристов составила $16 млн, а еще $84,3 млн были названы в выставленном счете «гонораром за успех».

Примечательно, что уже тогда бывший руководитель Twitter и член правления Марта Лейн Фокс свое отношение к сумме, указанной в документах, выразила емкой фразой «О, мой долбаный бог» (сохранился скриншот письма).

«Несмотря на первоначальный шок, члены правления Twitter проголосовали за одобрение чрезмерного и недобросовестно полученного вознаграждения Wachtell», — говорится в свежем иске от X Corp.

Маск завершит выкуп сети 27 октября. Согласно иску, поданному от X Corp, оспариваемые $84 миллиона долларов были переведены юридической фирме за несколько минут до закрытия сделки. Юристы корпорации уверены, что выплата этой части гонорара неправомерна.

«Полностью осознавая, что никто, экономически заинтересованный в финансовом благополучии Twitter, не присматривал за текущей деятельностью, Wachtell организовала эффективное пополнение своих карманов средствами из кассы компании, пока ключи передавались стороне Маска», — утверждается в иске.

Лично же Маск в своем Twitter-аккаунте уже успел обвинить юридическую фирму в специализации «на институционализированной коррупции».

Ни бывшие руководители Twitter, ни представители Wachtell, Lipton, Rosen & Katz не дают комментариев Business Insider. А издание напоминает, что судебные издержки — не единственный счет, который оспаривает Маск.

С момента приобретения компании бизнесмен отказался оплачивать расходы некоторых бывших сотрудников, арендную плату за офисы компании, а еще раньше счета за облачные сервисы Google.

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