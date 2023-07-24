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Домен x.com стал перенаправлять на Twitter

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Домен x.com теперь автоматически переадресует пользователей на сайт Twitter. Новый логотип сервиса микроблогов будет представлен 24 июля. Об этом сообщил владелец социальной сети Илон Маск.

Домен x.com стал перенаправлять на Twitter

Ранее в этот день миллиардер заявил о намерении убрать птицу с логотипа Twitter и заменить ее на букву X. Он выложил старый логотип-птицу с пометкой «Мне это нравится, но X лучше».

В июне Илон Маск подтвердил планы по ребрендингу социальной сети. Компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Илон Маск приобрел ее осенью 2022 года. Сделка оценивается в $44 млрд.

  • В декабре 2022 года выручка и чистая прибыль платформы Twitter снизились на 40% в годовом выражении. Аналитики связали падение с оттоком рекламодателей из соцсети после прихода в компанию Илона Маска.
  • Чтобы снизить расходы на бизнес, Илон Маск сократить штат компании на 50%. Волна увольнений в феврале 2023 году стала уже восьмой с момента покупки соцсети американским миллиардером. 

Фото на обложке: Unsplash

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