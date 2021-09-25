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Илон Маск: дефицит полупроводников завершится в следующем году

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Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

Илон Маск считает, что дефицит полупроводников, с которым столкнулся мир во время пандемии, должен скоро закончиться. Этот дефицит в первую очередь ударил по рынку автомобилей и вместе с этим непосредственно по компании Маска Tesla.

Илон Маск: дефицит полупроводников завершится в следующем году

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск считает, что дефицит полупроводников должен закончиться уже в следующем году, передает его слова Reuters.

«Думаю, уже скоро. Сейчас строят много заводов по производству чипов. У нас будут ресурсы, чтобы производить достаточно чипов уже в следующем году», — сказал Маск во время Italian Tech Week в видеоразговоре с Джоном Элканном, главой компании Stellantis и председателем правления Ferrari.

Мир столкнулся с нехваткой полупроводниковых чипов в прошлом году из-за начала пандемии и закрытий производств на карантин. Из-за дефицита дорожает электроника (от кофеварок до смартфонов), ее производители несут колоссальные убытки. Очень серьезный удар получила автомобильная промышленность.

Крупные производители чипов даже решили объединиться на фоне глобального кризиса. Кроме того, правительства разных стран инвестируют в производство полупроводников, чтобы помочь.

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Фото: La Republica/YouTube

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