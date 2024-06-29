Маск после дебатов Байдена и Трампа сделал предположение о судьбе США

Миллиардер Илон Маск после состоявшихся в США предвыборных дебатов между действующим главой государства Джо Байденом и экс-президентом Дональдом Трампом, сделал предположение, что американским государством на самом деле никто не управляет.

Отметим, что дебаты политиков прошли в ночь на 28 июня и вызвали много вопросов. По данным телеканала CNN, который ссылается на свои источники, партию демократов охватила паника после выступления Байдена.

«Может быть, никто», — прокомментировал написал Маск публикацию экс-кандидата в президенты США Вивека Рамасвами, где он заявил, что «Байден на самом деле не управляет страной, что вызывает неудобный вопрос: кто управляет?».

Маск также считает, что предвыборные дебаты это просто подготовка к замене Байдена как кандидата от демократов, а победителем прошедших дебатов бизнесмен назвал интернет-мемы.

Также стало известно, что редакционный совет New York Times призвал Байдена выйти из предвыборной гонки и прекратить кампанию по переизбранию на второй срок.

Трамп на дебатах заявил, что при Байдене США утратили международный престиж и уподобились «стране третьего мира», государство испытывает большие экономические проблемы.

Ранее мы писали, что инвесторы Tesla подали в суд на Маска за перенаправление ресурсов в xAI.

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