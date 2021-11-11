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Илон Маск продал акции Tesla более чем на $1 млрд

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Основатель Tesla Илон Маск продал часть своих акций компании на сумму более $1,1 млрд, чтобы уплатить налоги. В настоящее время у него осталось примерно 170 млн акций.

Илон Маск продал акции Tesla более чем на $1 млрд

Маск продал более 930 тысяч акций вечером 10 ноября после обвинений в неуплате налогов, сообщил телеканал CNBC. По данным телеканала, бизнесмену все еще принадлежит более 170 млн акций компании.

Ранее, в ходе торгов, проведенных 9 и 10 ноября, его фонд продал более 3,5 млн акций на сумму более $3,88 млрд.

Маск продал часть акций, чтобы выполнить налоговые обязательства. Ранее глава Tesla запустил опрос в Twitter, в котором спросил пользователей, стоит ли ему продать 10% из принадлежащих ему акций компании, чтобы уплатить налоги.

«В последнее время много говорят о том, что нереализованная прибыль — это способ уклонения от налогов, так что я предлагаю продать 10% моих акций Tesla. Вы это поддерживаете?», — заявил Маск.

Маск подчеркнул, что ему не поступает зарплата наличными, а все его состояние существует в виде акций, поэтому продажа акций является «единственным способом платить налоги». Маск пообещал поступить в соответствии с результатами опроса. 

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Фото на обложке: Zigres / Unsplash


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