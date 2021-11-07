Пользователи Twitter проголосовали за продажу Маском 10% акций Tesla

Основатель Tesla Илон Маск организовал опрос в Twitter, проголосовав в котором пользователи могут решить судьбу 10% принадлежащих миллиардеру акций американского автопроизводителя.

По словам предпринимателя, продажа акций — единственный доступный ему способ заплатить налоги, поскольку он не получает зарплату или бонусы.

«В последнее время много говорят о том, что нереализованная прибыль — это способ уклонения от налогов, так что я предлагаю продать 10% моих акций Tesla. Вы это поддерживаете?», — заявил Маск.

В настоящий момент в опросе приняли участие свыше 2,7 млн пользователей, из которых 56,6% проголосовали в пользу продажи 10% акций компании.

Владелец Tesla пообещал поступить в соответствии с результатами опроса.

В конце октября Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние перевалило за $300 млрд. Это произошло благодаря стремительному росту акций Tesla Motors.

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