Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Пользователи Twitter проголосовали за продажу Маском 10% акций Tesla

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Основатель Tesla Илон Маск организовал опрос в Twitter, проголосовав в котором пользователи могут решить судьбу 10% принадлежащих миллиардеру акций американского автопроизводителя.

Пользователи Twitter проголосовали за продажу Маском 10% акций Tesla

По словам предпринимателя, продажа акций — единственный доступный ему способ заплатить налоги, поскольку он не получает зарплату или бонусы.

«В последнее время много говорят о том, что нереализованная прибыль — это способ уклонения от налогов, так что я предлагаю продать 10% моих акций Tesla. Вы это поддерживаете?», — заявил Маск.

В настоящий момент в опросе приняли участие свыше 2,7 млн пользователей, из которых 56,6% проголосовали в пользу продажи 10% акций компании.

Владелец Tesla пообещал поступить в соответствии с результатами опроса.

В конце октября Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние перевалило за $300 млрд. Это произошло благодаря стремительному росту акций Tesla Motors.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: Koshiro K / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Facebook и Twitter против Clubhouse: что будет, когда крупнейшие игроки скопируют функционал аудиочатов
  2. 2 От IBM до Uber: история крупнейших компаний — в 33 книгах
  3. 3 5 незаменимых сервисов для SMM-специалиста
  4. 4 60 влиятельных женщин, на которых стоит подписаться в Twitter
  5. 5 5 женщин-лидеров в сфере технологий
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

07 ноября 2021

ВТБ API Hackathon

07 ноября 2021

HSE Startup cup

09 ноября 2021

ArchTech Московский акселератор

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма