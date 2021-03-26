Маску «аукнулся» твит 2018 года: власти США выставили требования главе Tesla

Национальный совет по трудовым отношениям США обвинил компанию Tesla в нарушении законодательства при увольнении профсоюзного активиста Ричарда Ортиса. Также Илона Маска принуждают удалить твит, где он критикует деятельность профсоюзов, сообщил телеканал CNBC.

Речь идет о твите, написанном Маском в 2018 году. В нем бизнесмен намекал на то, что сотрудники, которые выплачивают профсоюзные взносы, могут лишиться преференций при покупке ценных бумаг Tesla.

Что касается Ричарда Ортиса, то его уволили после участия в профсоюзе «Справедливое будущее в Tesla» и распространения профсоюзной литературы в нерабочее время. Его власти США предложили восстановить на работе с выплатой компенсации. Также компания должна пересмотреть свои корпоративные правила, которые, например, запрещают сотрудникам Tesla общение со СМИ без специального письменного разрешения.

Ранее Маск нарушил запрет властей округа на работу в период пандемии. В итоге на заводе Tesla во Фримонте, штат Калифорния, были зарегистрированы около 450 случаев заражения вирусом COVID-19 среди сотрудников.

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Фото: Naresh777 / Shutterstock