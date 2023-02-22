Маск возобновил увольнения в Twitter

Гендиректор и владелец Twitter Илон Маск продолжил увольнения в компании после того, как объявил об остановке сокращений, пишет The Verge.
Возглавив соцсеть в конце прошлого года, Маск распустил совет директоров и уволил до половины сотрудников. Еще часть коллектива ушла сама, не согласившись с новой «хардкорной» корпоративной культурой компании, которую объявил бизнесмен.
Когда Twitter покинули до двух третей персонала, Маск заявил об остановке увольнений. По данным The Verge, в феврале текущего года сокращения продолжились. Таким образом, Маск провел уже третью волну увольнений.
В феврале работы лишились преимущественно сотрудники отделов продаж и инженеры.
Ранее стало известно, что с 20 марта двухфакторная аутентификация по СМС будет доступна только владельцам платных аккаунтов Twitter Blue — одного из нововведений Маска. Пользователям обычных учетных записей предлагается для двухфакторной аутентификации задействовать специальные приложения.
Фото на обложке: Unsplash
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