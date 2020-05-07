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В Москве готовятся ввести обязательное ношение масок

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Московские организации и компании готовятся к введению обязательного ношения масок в общественных местах после майских праздников. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на двух чиновников в московской мэрии.

В Москве готовятся ввести обязательное ношение масок

Точную дату введения обязательного ношения масок они не назвали, сославшись на то, что пока она не утверждена мэром Сергеем Собяниным. Один из собеседников предположил, что мера будет введена с 12 мая.

Установка о подготовке к введению такого режима в московском метро уже получена, для этого подготовлено 15 млн масок, ожидается финальная отмашка, рассказал изданию источник в «Московском метрополитене». 

Ранее Департамент транспорта Москвы объявил о начале продаж средств индивидуальной защиты в вендинговых аппаратах: 5 мая они продавались на 23 станциях метро. Маска стоит 30 рублей, перчатки — 20 рублей. 

В московских магазинах крупных розничных сетей «Магнита» и «Дикси» объявляют, что с 12 мая доступ в торговые залы будет разрешен только посетителям в масках. Пресс-службы сетей пока не ответили на запрос о причинах этого решения.

Также о скором введении в Москве масочного режима и обязанности не пускать в магазин покупателей без масок сотрудники сетей пишут в отраслевых чатах.

Фото: Unsplash

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