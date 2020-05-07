В Москве готовятся ввести обязательное ношение масок

Московские организации и компании готовятся к введению обязательного ношения масок в общественных местах после майских праздников. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на двух чиновников в московской мэрии.

Точную дату введения обязательного ношения масок они не назвали, сославшись на то, что пока она не утверждена мэром Сергеем Собяниным. Один из собеседников предположил, что мера будет введена с 12 мая.

Установка о подготовке к введению такого режима в московском метро уже получена, для этого подготовлено 15 млн масок, ожидается финальная отмашка, рассказал изданию источник в «Московском метрополитене».

Ранее Департамент транспорта Москвы объявил о начале продаж средств индивидуальной защиты в вендинговых аппаратах: 5 мая они продавались на 23 станциях метро. Маска стоит 30 рублей, перчатки — 20 рублей.

В московских магазинах крупных розничных сетей «Магнита» и «Дикси» объявляют, что с 12 мая доступ в торговые залы будет разрешен только посетителям в масках. Пресс-службы сетей пока не ответили на запрос о причинах этого решения.

Также о скором введении в Москве масочного режима и обязанности не пускать в магазин покупателей без масок сотрудники сетей пишут в отраслевых чатах.

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