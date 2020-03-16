Власти Санкт-Петербурга запретили в городе мероприятия от 1 тысячи человек

Правительство Санкт-Петербурга выпустило постановление , согласно которому в городе запрещается проводить массовые мероприятия, где число участников превышает 1 тысячу человек.

Запрет будет действовать с 16 марта по 30 апреля 2020 года.

В постановлении гражданам РФ также рекомендуется «воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации, а также от посещения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий».

Ранее в целях профилактики распространения коронавируса мероприятия с числом участников более 5 тысяч человек запретили в Москве. Указ действует до 10 апреля.