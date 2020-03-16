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Власти Санкт-Петербурга запретили в городе мероприятия от 1 тысячи человек
Новости
Анастасия Марьина
Правительство Санкт-Петербурга выпустило постановление, согласно которому в городе запрещается проводить массовые мероприятия, где число участников превышает 1 тысячу человек.
Власти Санкт-Петербурга запретили в городе мероприятия от 1 тысячи человекАнастасия Марьина
Запрет будет действовать с 16 марта по 30 апреля 2020 года.
В постановлении гражданам РФ также рекомендуется «воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации, а также от посещения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий».
Ранее в целях профилактики распространения коронавируса мероприятия с числом участников более 5 тысяч человек запретили в Москве. Указ действует до 10 апреля.
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