Вместо карт: Mastercard и российские банки запустили оплату брелоками

Платёжная система Mastercard, компания ISBC из Зеленограда и европейский разработчик услуг по токенизации Fidesmo презентовали брелоки для бесконтактной оплаты. К проекту уже подключились восемь отечественных банков.

Держатели карт Mastercard, эмитированных банками-участниками проекта, смогут привязать их к брелоку и использовать его для оплаты товаров, сообщает РБК.

Группа ISBC начала продажи брелоков с меткой RFID в 2015 году, изначально на него можно было записать функцию пропуска в офис, транспортные и бонусные карты и др. В 2018 году ISBC сертифицировала брелок в качестве платёжного средства в Mastercard и Visa, после чего начала продавать их в Австрии. В 2019–2020 годах было несколько проектов с отдельными банками в России, когда они выпускали брелоки со своей картой. Изначально устройство продвигалось под брендом AIRTAG Pay, но осенью 2019 года ISBC продала торговую марку Apple Inc.

Как пояснил РБК управляющий директор ISBC Никита Кожемякин, в отличие от других брелоков для оплаты, имеющихся на рынке, клиенты смогут привязать к устройству карту Mastercard любого участвующего в проекте банка, удалять её и подключать карту другого банка. Через месяц-два появится возможность привязать карту также к ремешкам для механических часов и другим предметам, добавил он.

На первом этапе к проекту присоединились восемь банков: «Газпромбанк», «Почта Банк», МКБ, «Россельхозбанк», «Открытие», «Альфа-банк», «Татсоцбанк» и «Промсвязьбанк».

Представители ISBC и участвующих в проекте банков называют в числе преимуществ брелока как средства оплаты автономность от интернета и подзарядки, а также — отсутствие маркировки и персональных данных владельца.

«Банковскую карту можно забыть дома, телефон может разрядиться — в таких случаях пригодится брелок с функцией оплаты. Можно выпустить несколько таких брелоков и дать детям; если они его потеряют, ничего страшного не случится — на брелоке нет платёжных реквизитов, его можно заблокировать, не блокируя саму карту», — рассказал Кожемякин.

Ожидается, что брелоки станут востребованным способом оплаты: ранее аналитики «Сбера» рассказали о тенденции к росту доли безналичных расчётов среди россиян.

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Фото: svorcan / Depositphotos.