«Сбер» рассказал о доле безналичных расчётов россиян

Доля безналичных платежей россиян в первом квартале 2021 года составила 59,4%, обновив исторический максимум.
Данные приводятся в результатах исследования «СберИндекса» и «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД», сообщает РБК.
Первый квартал традиционно становится периодом бурного роста доли безналичных покупок, отмечает «Сбер». Прирост составил 3,5% по сравнению с последним кварталом 2020 года, за весь год этот показатель по стране вырос на 6,3%.
«Это может служить подтверждением нашей гипотезы о том, что по итогам пандемии стала формироваться новая модель потребления: значительная часть россиян оценила преимущества цифровых сервисов и не желает возвращаться к прежнему формату оплаты товаров и услуг», — заявили в банке.
Лидером среди регионов по увеличению доли безналичного торгового оборота год к году второй квартал стала Якутия. На второе место вышла Магаданская область, третьей стала Тамбовская область.
На первое место по общей доле безналичного торгового оборота вышел Ненецкий автономный округ: здесь по безналичному расчёту прошло 72,8% оборота. За ним идут Карелия (67,7%) и Мурманская область (67,3%). Учитываемые вместе Петербург и Ленинградская область (64,9%) оказались на десятом месте; Москва и Подмосковье стали 24-ми с показателем 61,9%.
По мнению специалистов «Сбера», в ближайшее время тенденция перехода к «безналу» сохранится.
«Можно предположить, что это не просто реакция на текущую ситуацию с пандемией, а новая тенденция: традиционалисты начинают активно отказываться от использования бумажных денег. Это заметно и по отдельным регионам, и по наиболее консервативным группам потребителей», — отметили в банке.
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Фото: inside-studio / Depositphotos.
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